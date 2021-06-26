Джокер Юльманна: дубль Дольберга принес Дании победу над Уэльсом в 1/8 Евро-2020

Сборная Дании одержала эффектную победу над сборной Уэльса, а форвард северян Каспер Дольберг оформил историческое достижение

В Амстердаме завершился первый матч 1/8 финала Евро-2020 между командами Уэльса и Дании.

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Вопреки ожиданиям, матч примерно равных соперников оказался достаточно непредсказуемым. Уэльс оказывал давление в первые 15 минут, но удар Бэйла оказался неточным, а попытку Рэмзи заблокировали футболисты датской сборной.

Номинальные гости выдержали натиск соперника и забили. Это Каспер Дольберг нанес блестящий удар из-за пределов штрафной площади в дальний угол — 1:0. Традиционная для этого Евро проверка VAR подтвердила законность взятия ворот.

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В начале второго тайма Каспер Дольберг оформил дубль — на этот раз он завершил красивую атаку с участием Кристенсена и Брайтвайта. После прострела нападающего с фланга, мяч попал в ноги защитника Уэльса Уильямса, но тот не смог его выбить как следует. Вместо дальнего выноса, он подарил мяч Дольбергу, который быстро сориентировался и поразил ближний угол — 2:0. Это историческое достижение форварда датчан, поскольку он стал первым игроком в истории сборной Дании, который оформил дубль в финальной части крупного международного турнира на уровне национальных сборных.

Лидеры Уэльса — Гарет Бэйл и Аарон Рэмзи по ходу второго тайма начали терять силы и Дания воспользовалась этим. Северяне продолжали давить и в концовке матча забили в третий раз: это Йенсен отправил мяч с левого фланга в штрафную площадь, где Йоаким Меле одним касанием принял мяч, а вторым вогнал его в верхний угол — 3:0.

Меле организовал и удаление в составе соперника — он здорово убежал по левому флангу от соперников и Уилсон остановил соперника на скорости. Арбитр показал валлийцу красную карточку.

Дания сделала игру и могла расслабиться, но команда Каспера Юльманна слишком долго шла к успеху. Уже в компенсированное арбитром время Мартин Брайтуайт принял мяч в штрафной площади, правой ногой обыграл соперника, а левой отправил мяч в дальний нижний угол. Арбитр отправился смотреть VAR, но снова принял решение в пользу датчан.

4:0 — сборная Дании разгромила Уэльс и вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

Уэльс — Дания — 0:4 (0:1)

Голы: 0:1, Дольберг, 27; 0:2, Дольберг, 48; 0:3, Меле, 88; 0:4, Брайтвайт, 90+4.

Уэльс: Уорд — К.Робертс (Н.Уильямс, 40), Родон, Мепам, Б.Дэвис — Джеймс (Брукс, 78), Моррел (Уилсон, 60), Аллен, Бэйл, Рэмзи — Мур (Т.Робертс, 78).

Дания: Шмейхель — Кристенсен, Кьер (Й.Андерсен, 77), Вестергор — Стрюгер Ларсен (Бойлесен, 77), Хейбьерг, Дилейни (Йенсен, 60), Меле — Дамсгор (Нергор, 60), Дольберг (Корнелиус, 69), Брайтвайт.

Удаление: Уилсон (90+2)