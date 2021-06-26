Джокер Юльманна: дубль Дольберга приніс Данії перемогу над Уельсом в 1/8 Євро-2020

Збірна Данії здобула ефектну перемогу над збірною Уельсу, а форвард північної команди Каспер Дольберг оформив історичне досягнення

В Амстердамі завершився перший матч 1/8 фіналу Євро-2020 між командами Уельсу і Данії.

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Всупереч очікуванням, матч приблизно рівних суперників виявився досить непередбачуваним. Уельс тиснув в перші 15 хвилин, але удар Бейла виявився неточним, а спробу Ремзі заблокували футболісти датської збірної.

Номінальні гості витримали натиск суперника і забили. Це Каспер Дольберг завдав блискучий удар з-за меж штрафного майданчика у дальній кут — 1:0. Традиційна для цього Євро перевірка VAR підтвердила законність взяття воріт.

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На початку другого тайму Каспер Дольберг оформив дубль — на цей раз він завершив красиву атаку за участю Крістенсена і Брайтвайта. Після прострілу нападника з флангу, мʼяч потрапив в ноги захисника Уельсу Вільямса, але той не зміг його вибити як слід. Замість далекого виносу, він подарував мʼяч Дольбергу, який швидко зорієнтувався і поцілив у ближній кут — 2:0. Це історичне досягнення форварда данців, оскільки він став першим гравцем в історії збірної Данії, який оформив дубль у фінальній частині великого міжнародного турніру на рівні національних збірних.

Лідери Уельсу — Гарет Бейл і Аарон Ремзі по ходу другого тайму почали втрачати сили і Данія скористалася цим. Команда Юльманна продовжувала тиснути і в кінцівці матчу забила втретє: це Йенсен відправив мʼяч з лівого флангу до штрафного майданчику, де Йоаким Меле одним дотиком прийняв мʼяч, а другим увігнав його у верхній кут — 3:0.

Меле організував і видалення в складі суперника — він здорово втік по лівому флангу від суперників і Вілсон зупинив суперника на швидкості. Арбітр показав валлійця червону картку.

Данія зробила гру і могла розслабитися, але команда Каспера Юльманна занадто довго йшла до успіху. Уже в компенсований арбітром час Мартін Брайтуайт прийняв мʼяч у штрафному майданчику, правою ногою обіграв суперника, а лівої відправив мʼяч у дальній нижній кут. Арбітр відправився дивитися VAR, але знову прийняв рішення на користь данців.

4:0 — збірна Данії розгромила Уельс і вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020.

Євро-2020. Плей-офф. 1/8 фіналу

Уельс — Данія — 0: 4 (0: 1)

Голи: 0:1, Дольберг, 27; 0:2, Дольберг, 48; 0:3, Меле, 88; 0:4, Брайтвайт, 90 + 4.

Уельс: Уорд — К.Робертс (Н.Уільямс, 40), Родон, Мепам, Б.Девіс — Джеймс (Брукс, 78), Моррел (Вілсон, 60), Аллен, Бейл, Ремзі — Мур (Т.Робертс, 78 ).

Данія: Шмейхель — Крістенсен, Кʼєр (Й.Андерсен, 77), Вестергор — Стрюгер Ларсен (Бойлесен, 77), Хейбьерг, Ділейні (Йенсен, 60), Меле — Дамсгор (Нергор, 60), Дольберг (Корнеліус, 69), Брайтвайт.

Вилучення: Вілсон (90 + 2)