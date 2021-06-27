Выстраданная победа: Италия забила Австрии дважды в овертайме и вышла в 1/4 финала Евро-2020

На "Уэмбли" команда Роберто Манчини провела неожиданно сложный матч против сборной Австрии

В Лондоне завершился матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Италии и Австрии.

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Как и прогнозировалось, Италия с первыых минут завладела преимуществом, но материализовать это игровой перевес в забитые мячи у команды Роберто Манчини не получалось: Спинаццола с острого угла пробил мимо ворот, а удар Инсинье на 14-й минуте паррировал Бахманн.

Австрийцы умело защищались и блокировали удары итальянцев. Но на 32-й минуте самый яркий момент упустил Чиро Иммобиле: его мощный удар пришелся в перекладину.

Ближе к концу первого тайма в штрафной площади Италии произошел неприятный эпизод: это Доннарумма столкнулся с Баумгартнером. В игре повисла небольшая пауза, но обошлось без проблем для здоровья обоих игроков. Номинальные хозяева попытались организовать штурм ворот соперника, но это не привело к желаемому результату.

Второй тайм активнее начали австрийцы — на 52-й минуте со штрафного пробивал Давид Алаба. Мяч пролетел выше ворот. Италия ответила плотным ударом Бонуччи головой после подачи с углового — снова мимо цели. Австрии удалось забить на 65-й минуте, но радость их была преждевременной — арбитр посмотрел VAR и отменил взятие ворот.

В следующей атаке Австрия могла забить уже по правилам, но Забитцер пробил мимо ворот. На 83-й минуте Доменико Берарди попытался эффектно пробить ножницами, но красивый замах в воздухе завершился неудачно.

Основное время завершилось со счетом 0:0. Перед экстра-таймом Франко Фода провел эмоциональную беседу со своими подопечными, но это не помогло: на 95-й минуте защитники Австрии упустили в своей штрафной площади Федерико Кьезу, тот принял мяч головой, правой ногой убрал набегавшего на него защитника, а левой вонзил мяч в нижний угол.

На 105-й минуте Лоренцо Инсинье пробивал со штрафного — блестящий удар в верхний угол остановил Бахманн. Правда, он лишь на несколько секунд отсрочил австрийскую трагедию. Очередная атака итальянцев завершилась подачей с левого фланга в центр, где Ачерби зацепился за мяч, но упал на газон в борьбе с защитниками. Тем не менее, ему удалось протолкнуть мяч на стоявшего рядом Пессину, который пробил без шансов для соперника — 2:0.

После первого овертайма Франко Фода выпустил Грегорича и Шауба. Последний из них с первых же секунд взялся тревожить соперника — с его дальним ударом справился Доннарумма. Следующий шанс испортил Забитцер — его удар с трех метров пришелся значительно выше ворот. Тем не менее, Австрия искала свой голевой момент и нашла его: при подаче от углового флажка защитники упустили Калайджича и тот головой отправил мяч в нижний угол — 2:1. Казалось бы, у австрийцев появилась возможность спасти матч, но их желания оказалось мало, как и оставшегося времени до конца матча.

Итоговый счет матча Италия — Австрия — 2:1. Команда Манчини пропустила первый гол на турнире, но смогла пройти в четвертьфинал. Соперник Италии определится в матче 1/8 финала между Бельгией и Португалией.

Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

Италия — Австрия — 2:1 (0:0)

Голы: 1:0, Кьеза, 95; 2:0 Пессина, 105; 2:1, Калайджич, 114.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола — Барелла (Пессина, 67), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 67) — Берарди (Кьеза, 84), Иммобиле (Белотти, 84), Инсинье (Кристанте, 108).

Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба — Лаймер, К.Шлагер (Грегорич, 106), Гриллич (Шауб, 106), Баумгартнер (Шопф, 90), Забитцер — Арнаутович (Калайджич, 97).