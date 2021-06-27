Вистраждана перемога: Італія забила Австрії двічі в овертаймі та вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020

На "Уемблі" команда Роберто Манчіні провела несподівано складний матч проти збірної Австрії

У Лондоні завершився матч 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними Італії та Австрії.

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Як і прогнозувалося, Італія з перших хвилин заволоділа перевагою, але матеріалізувати це в забиті м'ячі у команди Роберто Манчіні не виходило: Спінаццола з гострого кута пробив повз ворота, а удар Лоренцо Інсіньє на 14-й хвилині парріровал Бахманн.

Австрійці вміло захищалися і блокували удари італійців. Але на 32-й хвилині найяскравіший момент змарнував Чіро Іммобіле: його потужний удар прийшовся в поперечину.

Ближче до кінця першого тайму в штрафному майданчику Італії стався неприємний епізод: це Доннарумма зіштовхнувся із Баумгартнером. У грі зʼявилася невелика пауза, але обійшлося без проблем для здоров'я обох гравців. Номінальні господарі спробували організувати штурм воріт суперника, але це не привело до бажаного результату.

Другий тайм активніше почали австрійці — на 52-й хвилині зі штрафного пробивав Давід Алаба. М'яч пролетів вище воріт. Італія відповіла потужним ударом Бонуччі головою після подачі з кутового — знову повз цілі. Австрії вдалося забити на 65-й хвилині, але радість була передчасною — арбітр подивився VAR і скасував взяття воріт.

У наступній атаці Австрія могла забити вже за правилами, але Забітцер пробив повз ворота. На 83-й хвилині Доменіко Берарді спробував ефектно пробити ножицями, але красивий замах в повітрі завершився невдало.

90 хвилин ігрового часу промайнули без голів. Перед екстра-таймом Франко Фода провів емоційну бесіду зі своїми підопічними, але це не допомогло: на 95-й хвилині захисники Австрії загубили у своєму штрафному майданчику Федеріко К'єзу, той прийняв м'яч головою, правою ногою прибрав набігаючого на нього захисника, а лівою встромив м'яч в нижній кут.

На 105-й хвилині Лоренцо Інсіньє пробивав зі штрафного — блискучий удар у верхній кут зупинив Бахманн. Правда, він лише на кілька секунд відтермінував австрійську трагедію. Чергова атака італійців завершилася подачею з лівого флангу в центр, де Ачербі зачепився за м'яч, але впав на газон в боротьбі з захисниками. Проте, йому вдалося проштовхнути м'яч на Пессіну, який пробив без шансів для суперника — 2:0.

Після першого овертайму Франко Фода випустив на поле Грегоріча і Шауба. Останній з них з перших же секунд взявся турбувати суперника — з його дальнім ударом впорався Доннарумма. Наступний шанс зіпсував Забітцер — його удар з трьох метрів прийшовся значно вище воріт. Проте, Австрія шукала свій момент і знайшла його: при подачі від кутового прапорця захисники прогавили Калайджіча і той головою відправив м'яч у нижній кут — 2:1. Здавалося б, у австрійців з'явилася можливість врятувати матч, але їх бажання виявилося замало, як і часу, що залишився до кінця матчу.

Підсумковий рахунок матчу Італія — Австрія — 2:1. Команда Манчіні пропустила перший гол на турнірі, але змогла пройти до чвертьфіналу. Суперник Італії визначиться в матчі 1/8 фіналу між Бельгією та Португалією.

Євро-2020. Плей-офф. 1/8 фіналу

Італія — Австрія — 2:1 (0: 0)

Голи: 1:0, К'єза, 95; 2:0 Пессіна, 105; 2:1, Калайджіч, 114.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бонуччі, Ачербі, Спінаццола — Барелла (Пессіна, 67), Жоржиньо, Верратті (Локателлі, 67) — Берарді (К'єза, 84), Іммобіле (Белотті, 84), Інсіньє (Крістанте, 108).

Австрія: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хінтереггер, Алаба — Лаймер, К.Шлагер (Грегоріч, 106), Грілліч (Шауб, 106), Баумгартнер (Шопф, 90), Забітцер — Арнаутович (Калайджіч, 97).