Фанат с картонкой спровоцировал массовую аварию на "Тour de France" (фото, видео)

Желание зрителя передать привет своим родным обернулось травмами для 21 спортсмена. У некоторых оказались сломаны ребра и руки.

На первом этапе велотурнира "Тур де Франс" произошел инцидент, который привел к массовому падению велосипедистов. Об этом сообщает CNN.

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Один из зрителей первого этапа велогонки повернулся в сторону оператора телетрансляции с плакатом. К велосипедистам он был спиной. Спортсмен Тони Мартин был зажат с одной стороны другими велосипедистами, а с другой — зрителями. Поэтому он упал, что повлекло за собой цепную реакцию и падению десятков спортсменов.

На картонной табличке было написано "Allez Opi-Omi!", что переводится как "Вперед дедушка-бабушка".

Как сообщает профильный ресурс CyclingNews, минимум 21 велогонщик получили разной степени повреждения. Например, Марк Солер (Испания, команда Movistar) из-за падения сломал обе руки в лучевом суставе. Для Сирила Лемуана (Франция, команда B&B Hotels) гонка завершилась 4 поломанными ребрами, пневмотораксом и раной головы.

После инцидента на официальном аккаунте Tour de France в Twitter появилась публикация, в которой зрителей призывают к уважению спортсменам и соблюдать безопасность.

"Не рискуйте всем ради фотографии или попадания в телевизор! Уважайте безопасность спортсменов", — указывают организаторы.

Через 7,8 км произошла такой же инцидент, однако массовое падение произошло уже не из-за зрителя.

[ + – ] По ссылке видео падения

Напомним, украинский спортсмен Марк Педун победил на этапе велогонки Criterium de Dauphin.

Отметим, что в велогонке Джиро дʼИталия Украину будет представлять самый молодой участник Андрей Пономарь, которому всего 19 лет.