Фанат з картонкою спровокував масову аварію на "Тour de France" (фото, відео)
Бажання глядача передати привіт своїм рідним обернулося травмами для 21 спортсмена. У деяких виявилися зламані ребра і руки.
На першому етапі велотурніру "Тур де Франс" стався інцидент, який призвів до масового падіння велосипедистів. Про це повідомляє CNN.
Один з глядачів першого етапу велогонки повернувся в сторону оператора телетрансляції з плакатом. До велосипедистів він був спиною. Спортсмен Тоні Мартін був затиснутий з одного боку іншими велосипедистами, а з іншого — глядачами. Тому він впав, що спричинило ланцюгову реакцію і падіння десятків спортсменів.
На картонній табличці було написано "Allez Opi-Omi!", що перекладається як "Вперед дідусь-бабуся".
Як повідомляє профільний ресурс CyclingNews, мінімум 21 велогонщик отримав різного ступеню пошкодження. Наприклад, Марк Солер (Іспанія, команда Movistar) через падіння зламав обидві руки в променевому суглобі. Для Сирила Лемуана (Франція, команда B&B Hotels) перегони завершились 4 поламаними ребрами, пневмотораксом та раною голови.
Після інциденту на офіційному акаунті Tour de France в Twitter з'явилася публікація, в якій глядачів закликають до поваги спортсменів і дотримуватися безпеки.
"Не ризикуйте всім заради фотографії або попадання в телевізор! Поважайте безпеку спортсменів", — зазначають організатори.
Через 7,8 км сталася такий же інцидент, проте масове падіння сталося вже не через глядача.
Нагадаємо, український спортсмен Марк Педун переміг на етапі велогонки Criterium de Dauphin.
Відзначимо, що в велогонці Джиро д'Італія Україну представлятиме наймолодший учасник Андрій Паламар, якому лише 19 років.