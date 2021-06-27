Фанат з картонкою спровокував масову аварію на "Тour de France" (фото, відео)

Бажання глядача передати привіт своїм рідним обернулося травмами для 21 спортсмена. У деяких виявилися зламані ребра і руки.

На першому етапі велотурніру "Тур де Франс" стався інцидент, який призвів до масового падіння велосипедистів. Про це повідомляє CNN.

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Один з глядачів першого етапу велогонки повернувся в сторону оператора телетрансляції з плакатом. До велосипедистів він був спиною. Спортсмен Тоні Мартін був затиснутий з одного боку іншими велосипедистами, а з іншого — глядачами. Тому він впав, що спричинило ланцюгову реакцію і падіння десятків спортсменів.

На картонній табличці було написано "Allez Opi-Omi!", що перекладається як "Вперед дідусь-бабуся".

Як повідомляє профільний ресурс CyclingNews, мінімум 21 велогонщик отримав різного ступеню пошкодження. Наприклад, Марк Солер (Іспанія, команда Movistar) через падіння зламав обидві руки в променевому суглобі. Для Сирила Лемуана (Франція, команда B&B Hotels) перегони завершились 4 поламаними ребрами, пневмотораксом та раною голови.

Після інциденту на офіційному акаунті Tour de France в Twitter з'явилася публікація, в якій глядачів закликають до поваги спортсменів і дотримуватися безпеки.

"Не ризикуйте всім заради фотографії або попадання в телевізор! Поважайте безпеку спортсменів", — зазначають організатори.

Через 7,8 км сталася такий же інцидент, проте масове падіння сталося вже не через глядача.

[ + – ] За ланкою відео падіння

Нагадаємо, український спортсмен Марк Педун переміг на етапі велогонки Criterium de Dauphin.

Відзначимо, що в велогонці Джиро д'Італія Україну представлятиме наймолодший учасник Андрій Паламар, якому лише 19 років.