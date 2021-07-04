Макс Ферстаппен выиграл Гран-При Австрии, Хэмилтон провалил гонку

Нидерландский пилот снова праздновал победу на этапе Формулы-1, а его главный конкурент финишировал только 4-м

В Австрии завершился 9-й этап Формулы-1.

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Гонка вышла достаточно предсказуемой: фаворит сезона Макс Ферстаппен из Red Bull с первых минут захватил лидерство. Куда интереснее было в борьбе за вторую позицию, где неожиданно проявил себя Ландо Норрис. Он умело защищал свою позицию сначала от Серхио Переса, а затем от Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Но на 20-м кругу он получил штраф в 5 секунд за нарушение правил, а затем пропустил на вторую позицию Льюиса Хэмилтона.

По истечении 28 кругов наверху установилась следующая ситуация: Ферстаппен лидировал, Хэмилтон созранял вторую позицию, а Норрис был третьим. Позади него продолжал борьбу Валттери Боттас.

На 53-м кругу Валттери Боттасу удалось обойти Хэмилтона на одну секунду, а круг спустя британца обогнал еще и Ландо Норрис. Исправить положение Льюис Хэмилтон уже не сумел.

До конца гонки положение вещей не изменилось: Ферстаппен снова пришел к финишу первым, Боттас стал вторым, а Ландо Норрис занял третье место.

Напомним, неделю назад на Гран-При Штирии победу также праздновал Макс Ферстаппен. Теперь в его активе пять побед в сезоне. В общем зачете он оторвался от Хэмилтона уже на 32 очка.

Формула-1. 9-й этап. Гран-При Австрии

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

2. Валттери Боттас ("Мерседес") + 17,973

3. Ландо Норрис ("Макларен") + 20,019

4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") + 46,452

5. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") + 57,144

6. Серхио Перес ("Ред Булл") + 57,915

7. Даниэль Риккардо ("Макларен") + 1.00,395

8. Шарль Леклер ("Феррари") + 1.01,195

9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") + 1.01,844

10. Фернандо Алонсо ("Альпин") + 1 круг

Общий зачет

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 182

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 150

3. Серхио Перес ("Ред Булл") — 104

4. Ландо Норрис ("Макларен") — 101

5. Валттери Боттас ("Мерседес").