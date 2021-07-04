Макс Ферстаппен выиграл Гран-При Австрии, Хэмилтон провалил гонку
Нидерландский пилот снова праздновал победу на этапе Формулы-1, а его главный конкурент финишировал только 4-м
В Австрии завершился 9-й этап Формулы-1.
Гонка вышла достаточно предсказуемой: фаворит сезона Макс Ферстаппен из Red Bull с первых минут захватил лидерство. Куда интереснее было в борьбе за вторую позицию, где неожиданно проявил себя Ландо Норрис. Он умело защищал свою позицию сначала от Серхио Переса, а затем от Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Но на 20-м кругу он получил штраф в 5 секунд за нарушение правил, а затем пропустил на вторую позицию Льюиса Хэмилтона.
По истечении 28 кругов наверху установилась следующая ситуация: Ферстаппен лидировал, Хэмилтон созранял вторую позицию, а Норрис был третьим. Позади него продолжал борьбу Валттери Боттас.
На 53-м кругу Валттери Боттасу удалось обойти Хэмилтона на одну секунду, а круг спустя британца обогнал еще и Ландо Норрис. Исправить положение Льюис Хэмилтон уже не сумел.
До конца гонки положение вещей не изменилось: Ферстаппен снова пришел к финишу первым, Боттас стал вторым, а Ландо Норрис занял третье место.
Напомним, неделю назад на Гран-При Штирии победу также праздновал Макс Ферстаппен. Теперь в его активе пять побед в сезоне. В общем зачете он оторвался от Хэмилтона уже на 32 очка.
Формула-1. 9-й этап. Гран-При Австрии
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
2. Валттери Боттас ("Мерседес") + 17,973
3. Ландо Норрис ("Макларен") + 20,019
4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") + 46,452
5. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") + 57,144
6. Серхио Перес ("Ред Булл") + 57,915
7. Даниэль Риккардо ("Макларен") + 1.00,395
8. Шарль Леклер ("Феррари") + 1.01,195
9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") + 1.01,844
10. Фернандо Алонсо ("Альпин") + 1 круг
Общий зачет
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 182
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 150
3. Серхио Перес ("Ред Булл") — 104
4. Ландо Норрис ("Макларен") — 101
5. Валттери Боттас ("Мерседес").