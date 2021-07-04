Макс Ферстаппен виграв Гран-Прі Австрії, Хемілтон провалив гонку

Нідерландський пілот знову святкував перемогу на етапі Формули-1, а його головний конкурент фінішував лише четвертим

В Австрії завершився 9-й етап Формули-1.

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Гонка вийшла досить передбачуваною: фаворит сезону Макс Ферстаппен з Red Bull з перших хвилин захопив лідерство. Куди цікавіше було в боротьбі за другу позицію, де несподівано проявив себе Ландо Норріс. Він вміло захищав свою позицію в першу чергу від Серхіо Переса, а потім від Льюїса Хемілтона і Валттері Боттаса. Але на 20-му колі він отримав штраф в 5 секунд за порушення правил, а потім пропустив на другу позицію Льюїса Хемілтона.

Після закінчення 28 кіл нагорі встановилася наступна ситуація: Ферстаппен лідирував, Хемілтон созранял другу позицію, а Норріс був третім. Позаду нього продовжував боротьбу Валттері Боттас.

На 53-му колі Валттері Боттас вдалося обійти Хемілтона на одну секунду, а коло через британця обігнав ще і Ландо Норріс. Виправити становище Льюїс Хемілтон вже не зумів.

До кінця гонки стан речей не змінилося: Ферстаппен знову прийшов до фінішу першим, Боттас став другим, а Ландо Норріс посів третє місце.

Нагадаємо, тиждень тому на Гран-Прі Штирії перемогу також святкував Макс Ферстаппен. Тепер в його активі п'ять перемог в сезоні. У загальному заліку він відірвався від Хемілтона вже на 32 очки.

Формула 1. 9-й етап. Гран-Прі Австрії

1. Макс Ферстаппен ( "Ред Булл")

2. Валттері Боттас ( "Мерседес") + 17,973

3. Ландо Норріс ( "Макларен") + 20,019

4. Льюїс Хемілтон ( "Мерседес") + 46,452

5. Карлос Сайнс-молодший ( "Феррарі") + 57,144

6. Серхіо Перес ( "Ред Булл") + 57,915

7. Даніель Ріккардо ( "Макларен") + 1.00,395

8. Шарль Леклер ( "Феррарі") + 1.01,195

9. П'єр Гасли ( "Альфа Таурі") + 1.01,844

10. Фернандо Алонсо ( "Альпін") + 1 коло

Загальний залік

1. Макс Ферстаппен ( "Ред Булл") — 182

2. Льюїс Хемілтон ( "Мерседес") — 150

3. Серхіо Перес ( "Ред Булл") — 104

4. Ландо Норріс ( "Макларен") — 101

5. Валттері Боттас ( "Мерседес").