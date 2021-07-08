Возраст – не помеха: 97-летний украинский теннисист попал в Книгу рекордов Гиннеса (видео)
Пенсионер участвует в теннисных соревнованиях в течение последних тридцати лет.
97-летний украинский спортсмен установил мировой рекорд, о чем появилась запись в Книге рекордов Гиннеса.
Харьковчанин Леонид Станиславский стал мировым рекордсменом — он самый возрастной участником официальных теннисных турниров в категории 90+.
Ранее в 2017 году Станиславского внесли в Книгу рекордов Украины. Отметим, что пенсионер участвует в теннисных соревнованиях в течение последних тридцати лет.
Станиславский — участник чемпионатов мира среди ветеранов в категории 85+. Он – бронзовый призер чемпионата Европы в Анталии в парном разряде в категории 80+. Станиславский является участником международных турниров в Нидерландах, США и Хорватии.
Рекордсмен Леонид Станиславский родился 22 марта 1924 года. Он живет в Харькове, 7 июля там прошла торжественная церемония награждения.
Сейчас Станиславский готовится к своему очередному чемпионату мира.
Отметим, что 97-летний теннисист уже на протяжении 30 лет регулярно тренируется — занятия проходят три раза в неделю, в любую пору года — и зимой, и летом.
Станиславский подал заявку на рекорд после того, как долгое время не мог найти спортсмена-соперника своей возрастной категории для участия в соревнованиях.
Отметим, что в 2017 году Станиславский уже был включен в книгу рекордов Украины, как самый возрастной теннисист и самый возрастной человек, осуществивший спуск на троллее.
30 марта Станиславский вакцинировался от коронавируса, чтобы это отсутствие прививки не помешало с перелетами заграницей и спортсмен смог участвовать в различных международных турнирах.