Возраст – не помеха: 97-летний украинский теннисист попал в Книгу рекордов Гиннеса (видео)

Пенсионер участвует в теннисных соревнованиях в течение последних тридцати лет.

97-летний украинский спортсмен установил мировой рекорд, о чем появилась запись в Книге рекордов Гиннеса.

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Харьковчанин Леонид Станиславский стал мировым рекордсменом — он самый возрастной участником официальных теннисных турниров в категории 90+.

Ранее в 2017 году Станиславского внесли в Книгу рекордов Украины. Отметим, что пенсионер участвует в теннисных соревнованиях в течение последних тридцати лет.

Станиславский — участник чемпионатов мира среди ветеранов в категории 85+. Он – бронзовый призер чемпионата Европы в Анталии в парном разряде в категории 80+. Станиславский является участником международных турниров в Нидерландах, США и Хорватии.

Рекордсмен Леонид Станиславский родился 22 марта 1924 года. Он живет в Харькове, 7 июля там прошла торжественная церемония награждения.

Сейчас Станиславский готовится к своему очередному чемпионату мира.

Отметим, что 97-летний теннисист уже на протяжении 30 лет регулярно тренируется — занятия проходят три раза в неделю, в любую пору года — и зимой, и летом.

Станиславский подал заявку на рекорд после того, как долгое время не мог найти спортсмена-соперника своей возрастной категории для участия в соревнованиях.

Отметим, что в 2017 году Станиславский уже был включен в книгу рекордов Украины, как самый возрастной теннисист и самый возрастной человек, осуществивший спуск на троллее.

30 марта Станиславский вакцинировался от коронавируса, чтобы это отсутствие прививки не помешало с перелетами заграницей и спортсмен смог участвовать в различных международных турнирах.