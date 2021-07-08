Вік — не перешкода: 97-річний український тенісист потрапив до Книги рекордів Гіннеса (відео)

Пенсіонер бере участь у тенісних змаганнях протягом останніх тридцяти років.

97-річний український спортсмен встановив світовий рекорд, про що з'явився запис у Книзі рекордів Гіннеса.

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Харків'янин Леонід Станіславський став світовим рекордсменом — він найстарший учасник офіційних тенісних турнірів у категорії 90+.

Раніше у 2017 році Станіславського внесли до Книги рекордів України. Зазначимо, що пенсіонер бере участь у тенісних змаганнях протягом останніх тридцяти років.

Станіславський — учасник чемпіонатів світу серед ветеранів у категорії 85+. Він — бронзовий призер чемпіонату Європи в Анталії в парному розряді в категорії 80+. Станіславський є учасником міжнародних турнірів у Нідерландах, США та Хорватії.

Рекордсмен Леонід Станіславський народився 22 березня 1924 року. Він живе в Харкові, 7 липня там пройшла урочиста церемонія нагородження.

Наразі Станіславський готується до свого чергового чемпіонату світу.

Зазначимо, що 97-річний тенісист уже протягом 30 років регулярно тренується — заняття проходять три рази на тиждень, у будь-яку пору року — і взимку, і влітку.

Станіславський подав заявку на рекорд після того, як довгий час не міг знайти спортсмена-суперника своєї вікової категорії для участі в змаганнях.

Зазначимо, що у 2017 році Станіславський уже був включений до книги рекордів України, як найстарший тенісист і найстарший чоловік, який здійснив спуск на тролеї.

30 березня Станіславський вакцинувався від коронавірусу, щоб відсутність щеплення не завадила перельотам закордоном і спортсмен зміг брати участь у різних міжнародних турнірах.