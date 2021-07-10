"Шахтер" не смог обыграть титулованный немецкий клуб на сборе в Австрии (видео)

Роберто Де Дзерби впервые использовал состав, максимально приближенный к основному

Донецкий "Шахтер" провел заключительный товарищеский матч на сборах в Австрии. Соперником команды Роберто Де Дзерби был известный немецкий клуб — Шальке-04. По итогам завершившегося сезона в Бундеслиге клуб из Гельзенкирхена занял последнее место в турнирной таблице и понизился в классе.

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Тренерский штаб "Шахтера" впервые вывел на игру состав, максимально приближенный к основному. С первых минут на поле вышли Анатолий Трубин, Додо, Витао, Виктор Корниенко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик и Манор Соломон. Вместе с ними матч с первых минут начали и три новичка: Марлон, Педриньо и Лассина Траоре.

В дебюте матча "Шахтер" дважды заставил поработать голкипера немцев Ферманна: сначала Педриньо вывел на ударную позицию Соломона, а затем и сам бразилец пробил в створ — голкипер "Шальке" спас свою команду.

Ответ соперника долго ждать не пришлось и он тоже был двойным: сначала Ауэйян потревожил Трубина, а затем Терроде пробил рядом со штангой. В концовке первой 45-минутке Педриньо целился в дальний угол, но мяч прошел мимо цели.

После перерыва на поле появился более опытный "Шахтер", с игроками, которые еще недавно были в расположении сборной Украины на Евро-2020: Андрей Пятов, Николай Матвиенко и Тарас Степаненко. Кроме них, группу опытных игроков представлял и бразилец Исмаили. Но впереди у "горняков" активно действовал трио молодых: Тете, Георгий Судаков и Михаил Мудрик. Но их стараний оказалось мало. "Шальке" также не мог найти свой шанс впереди. Матч завершился нулевой ничьей.

10 июля "Шахтер" возвращается в Украину, где продолжит подготовку к новому сезону.

"Шахтер" (Донецк) — "Шальке" (Гельзенкирхен) — 0:0

Миттерзилль, SC Mittersill

"Шахтер", 1-й тайм: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Маркос, Педриньо, Патрик (к), Соломон, Траоре

"Шахтер", 2-й тайм: Пятов (к), Додо (Конопля, 74), Марлон (Мампасси, 74), Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Судаков, Тете, Педриньо (Бондаренко, 74), Мудрик, Траоре (Дентиньо, 74).