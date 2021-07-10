"Шахтар" не зміг обіграти титулований німецький клуб на зборі в Австрії (відео)

Роберто Де Дзербі вперше використав склад, максимально наближений до основного

Донецький "Шахтар" провів заключний товариський матч на зборах в Австрії. Суперником команди Роберто Де Дзербі був відомий німецький клуб — "Шальке-04". За підсумками сезону, що завершився в Бундеслізі клуб з Гельзенкірхена посів останнє місце в турнірній таблиці та понизився у класі.

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Тренерський штаб "Шахтаря" вперше вивів на гру склад, максимально наближений до основного. З перших хвилин на поле вийшли Анатолій Трубін, Додо, Вітао, Віктор Корнієнко, Майкон, Маркос Антоніо, Алан Патрік і Манор Соломон. Разом з ними матч з перших хвилин почали і три новачки: Марлон, Педріньо і Лассіна Траоре.

У дебюті матчу "Шахтар" двічі змусив попрацювати голкіпера німців Ферманна: спочатку Педріньо вивів на ударну позицію Соломона, а потім і сам бразилець пробив у площину воріт — голкіпер "Шальке" врятував свою команду.

Відповіді суперника довго чекати не довелося і вона теж була подвійною: спочатку Ауейян турбував Трубіна, а потім Терроде пробив поруч зі стійкою. У кінцівці першої 45-хвилинки Педріньо цілив у дальній кут, але м'яч пройшов повз ціль.

Після перерви на полі з'явився більш досвідчений "Шахтар", з гравцями, які ще недавно були в розташуванні збірної України на Євро-2020: Андрій Пятов, Микола Матвієнко і Тарас Степаненко. Крім них, групу досвідчених гравців представляв і бразилець Ісмаїлі. Але попереду у "гірників" активно діяло тріо молодих: Тете, Георгій Судаков та Михайло Мудрик. Але їх старань виявилося мало. "Шальке" також не міг знайти свій шанс попереду. Матч завершився нульовою нічиєю.

10 липня "Шахтар" повертається в Україну, де продовжить підготовку до нового сезону.

"Шахтар" (Донецьк) — "Шальке" (Гельзенкірхен) — 0: 0

Міттерзілль, SC Mittersill

"Шахтар", 1-й тайм: Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Корнієнко, Майкон, Маркос, Педріньо, Алан Патрік (к), Соломон, Траоре

"Шахтар", 2-й тайм: Пятов (к), Додо (Конопля, 74), Марлон (Мампассі, 74), Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Судаков, Тете, Педріньо (Бондаренко, 74), Мудрик, Траоре (Дентіньо, 74).