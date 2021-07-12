Сборная Италии победила Англию в серии пенальти и стала новым чемпионом Европы! (видео голов)

Финальный матч Евро-2020 прошел по всем канонам турнира: с экстра-таймами и серией послематчевых 11-метровых ударов

В Лондоне, на стадионе "Уэмбли" определился чемпион Европы по футболу.

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В матче Италия — Англия до стартового свистка было проблематично выделить фаворита. Но англичане, которых с первых же секунд погнали вперед трибуны "Уэмбли", срзу же взялись за дело. Харри Кейн разогнал быструю атаку по центру, отдал на Триппьера, который отправил мяч на дальнюю стойку. Защитники Италии не успели за рывком Люка Шоу, который в касание поразил ворота соперника — 1:0!

Итальянцы имели возможность отыграться уже на 8-й минуте: Инсинье выполнил штрафной удар, но переборщил с высотой — мяч пролетел над перекладиной. В середине первой половины матча Кьеза пробивал с дальней дистанции низом — снова мимо цели. В концовке тайма Рахим Стерлинг попробовал провернуть тот же фокус, что помог его команде обыграть Данию в 1/2 Евро-2020, но арбитр Бьерн Куйперс не оценил красоту актерского мастерства форварда сборной Англии.

Под самый перерыв с дальней дистанции пробивал Бонуччи — снова итальянцев подвела точность.

В дебюте второй половины игры Инсинье наносил удар со штрафного — снова парой сантиметров выше, чем было нужно. Англия ответила моментом, который создали Люк Шоу и Гарри Магуайр: подачу с левого фланга высокий защитник завершал плотным ударом головой, но не попал в створ. Италия начала давить преимуществом: Федерико Кьеза накрутил двоих соперников и пробил в ближний угол — Пикфорд выручил Англию. Но спустя пять минут и голкипер был бессилен: Верратти пробил после розыгрыша углового, в штрафной площади англичан начался хаос, которым воспользовались Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Первый не смог пробить Пикфорда, но добивание от Бонуччи никто из английских футболистов не накрыл — 1:1!

В оставшееся время Италия продолжала владеть инициативой, но компактная оборона англичан выдержала натиск соперника. Судьба матча решалась в овертайме. В дополнительные 15-минутки соперники старались поймать друг друга на ошибке, но даже там, где защитники были бессильны, в игру включались Джордан Пикфорд и Джанлуиджи Доннарумма.

В серии пенальти футболисты обеих команд ошибались достаточно часто. Ключевым эпизодом стал гол Федерико Бернардески. После его удара свою попытку не реализовал Джейдон Санчо, но и Италия в лице Жоржиньо не смогла забить. Последний удар из пяти регламентированных исполнил Бакайо Сака, но он не смог обыграть Доннарумму.

Сборная Италии — новый чемпион Европы по футболу!

Евро-2020. Финал

Италия — Англия — 1:1 (3:2 по пенальти)

Голы: 0:1, Шоу, 2; 1:1, Бонуччи, 67.

Серия пенальти:

1:0, Берарди;

1:1, Кейн;

1:1, Белотти (вратарь);

1:2, Магуайр;

2:2, Бонуччи;

2:2, Рэшфорд (штанга);

3:2, Бернардески;

3:2, Санчо (вратарь)

3:2, Жоржиньо (вратарь)

3:2, Сака (вратарь)

Италия: Д.Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Флоренци, 118) — Барелла (Кристанте, 54), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 96) — Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55), Инсинье (Белотти, 91).

Англия: Пикфорд — Триппьер (Сака, 70), Уокер (Санчо, 120), Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс (Хендерсон, 74; Рэшфорд, 120), Маунт (Грилиш, 100), Стерлинг — Кейн.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.