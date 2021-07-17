Украинский футбольный талант перешел во французский клуб

Николай Кухаревич подписал контракт до 2026 года, стоимость перехода не сообщается.

Украинский нападающий Николай Кухаревич продолжит карьеру в чемпионате Франции.

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Бывший форвард львовского "Руха" будет выступать за "Труа" в следующем сезоне. 20-летний украинец подписал контракт до 2026 года, стоимость перехода не сообщается.

"Труа" — новичок французской высшей лиги. В 2020 году клуб купила компания City FootballGroup, которая владеет, в том числе, "Манчестер Сити".

Помимо "Манчестер Сити" и "Труа", группа объединяет клубы "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити" из Австралии, "Мумбаи Сити" из Индии, "Йокогама" из Японии, "Монтевидео Сити" из Уругвая, испанскую "Жирону", "Сычуань Цзюню из Китая и бельгийский "Ломмел".

О переходе Кухаревича в "Труа" было известно еще в конце марта, но по условиям соглашения игрок завершал сезон в львовском клубе. Концовку сезона Кухаревич все равно пропустил из-за повреждения боковой связки колена.

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высоко оценивает футбольный потенциал Кухаревича.

"Есть такой футболист – Николай Кухаревич. Думаю, из него вырастет очень серьезный футболист. Сейчас его продали в "Труа", у которого одни владельцы с "Манчестер Сити". Он очень хорошо подготовлен", – сказал Маркевич в программе "Мова футболу".

Тренер "Руха" Иван Федык пожелал удачи своему подопечному во французском клубе.

"Я ему всегда говорил – учи французский язык. Что я ему пожелал? Чтобы закрепился в основном составе. Тогда все мы, в "Рухе", будем довольны", – сказал Федык SportArena.

31 июля "Труа" проведет товарищеский матч с "Манчестер Сити", за который выступает лидер сборной Украины защитник Александр Зинченко.