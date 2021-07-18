Украинский боксер Митрофанов защитил пояс WBO Oriental

Украинец единогласным решением судей победил чемпиона Нигерии Рилливана Бабатунде, который ранее не проигрывал.

Украинский боксер средней весовой категории Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 5 КО) в главном бою боксерского вечера в Киеве защитил титул чемпиона мира по версии WBO Oriental.

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Украинец уверенно победил чемпиона Нигерии Рилливана Бабатунде. Митрофанов победил единогласным решением судей, каждый из которых отдал ему победу – 99:91, 98:92, 99:90.

После победы Митрофанов поделился впечатлениями от проведенного поединка.

"Первая защита. Было очень большое волнение. Прошло полгода после моего чемпионского боя, где я завоевал титул. Вес дался легче, потому что лето, есть тренер, есть диетолог. Задача была меньше пропустить, больше нанести ударов. И нанести так, чтобы соперник быстрее закончил бой", – приводит слова Митрофанова Tribuna.com.

Также украинский боксер поделился планами на будущие бои.

"Я думаю о чемпионском бое за оригинальный титул WBO, это задача моего промоутера Александра Красюка. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мои мечты осуществятся.

Буду ли я конкурентным на таком уровне? Если бы я не был уверен, я бы туда и не шел. Я уверен в своих силах, в своих возможностях. Иду, чтобы стать чемпионом мира среди профессионалов", – добавил Митрофанов.

Результаты других поединков боксерского шоу:

Василий Чеботарь (Украина, 8-0, 3 КО) — Елдорбек Саидов (Узбекистан, 5-5-2, 3 KO) — UD 8

Хасан Байсангуров (Россия, 20-1, 10 КО) — Берикбай Нуримбетов (Казахстан, 7-3-1, 2 KO) — TKO 1/8

Хусейн Байсангуров (Россия, 18-1, 16 КО) — Ника Гважава (Грузия, 12-21-3, 6 KO) — TKO 3/8

Напомним, на профи-ринге Митрофанов провел 12 поединков, выиграв 11 из них, 5 из которых – нокаутами.

Митрофанов является обладателем золота Универсиады, бронзовым призером чемпионата Европы, чемпионом Украины, участником Всемирной серии бокса в составе легендарных "Украинская атаманов" и "Мексико Сити Геррерос".

Профессиональный дебют Митрофанова состоялся в октябре 2017 года в США, где он одержал победу техническим нокаутом над американцем Брэндоном Меддоксом.