Український боксер Митрофанов захистив пояс WBO Oriental

Українець одноголосним рішенням суддів переміг чемпіона Нігерії Ріллівана Бабатунде, який раніше не програвав.

Український боксер середньої вагової категорії Дмитро Митрофанов (11-0-1, 5 КО) в головному бою боксерського вечора у Київі захистив титул чемпіона світу за версією WBO Oriental.

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Українець впевнено переміг чемпіона Нігерії Ріллівана Бабатунде. Митрофанов переміг одноголосним рішенням суддів, кожен з яких віддав йому перемогу — 99:91, 98:92, 99:90.

Після перемоги Митрофанов поділився враженнями від проведеного поєдинку.

"Перший захист. Було дуже велике хвилювання. Минуло півроку після мого чемпіонського бою, де я завоював титул. Вага дався легше, тому що літо, є тренер, є дієтолог. Завдання було менше пропустити, більше завдати ударів. І нанести так, щоб суперник швидше закінчив бій ", — наводить слова Митрофанова Tribuna.com.

Також український боксер поділився планами на майбутні бої.

"Я думаю про чемпіонський бій за оригінальний титул WBO, це завдання мого промоутера Олександра Красюка. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому мої мрії здійсняться.

Чи буду я конкурентним на такому рівні? Якби я не був упевнений, я б туди і не йшов. Я впевнений в своїх силах, у своїх можливостях. Іду, щоб стати чемпіоном світу серед професіоналів ", — додав Митрофанов.

Результати інших поєдинків боксерського шоу:

Василь Чоботар (Україна, 8-0, 3 КО) — Елдорбек Саїдов (Узбекистан, 5-5-2, 3 KO) — UD 8

Хасан Байсангуров (Росія, 20-1, 10 КО) — Берікбай Нурімбетов (Казахстан, 7-3-1, 2 KO) — TKO 1/8

Хусейн Байсангуров (Росія, 18-1, 16 КО) — Ніка Гважава (Грузія, 12-21-3, 6 KO) — TKO 3/8

Нагадаємо, на профі-рингу Митрофанов провів 12 поєдинків, вигравши 11 з них, 5 з яких — нокаутом.

Митрофанов є володарем золота Універсіади, бронзовим призером чемпіонату Європи, чемпіоном України, учасником Всесвітньої серії боксу в складі легендарних "Українська отаманів" і "Мексико Сіті Геррерос".

Професійний дебют Митрофанова відбувся в жовтні 2017 року США, де він здобув перемогу технічним нокаутом над американцем Брендоном Меддоксом.