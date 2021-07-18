Хэмилтон прервал неудачную серию в Формуле-1, Ферстаппен попал в больницу (видео)
Пилот Mercedes выиграл Гран-При Великобритании, а его соперник после аварии отправился в госпиталь
На трассе "Силверстоун Серкут" в Великобритании завершился 10-й этап Формулы-1.
Британский пилот Льюис Хэмилтон сумел прервать неприятную серию: в последний раз он праздновал победу еще на Гран-При Испании. После этого, в пяти следующих гонках сезона британец не мог победить, проигрывая то Серхио Пересу, то своему главному конкуренту Максу Ферстаппену.
Именно эти два гонщика стали ключевыми действующими лицами в британской гонке: уже на первом круге соперники столкнулись между собой. Британец пытался отвоевать первую позицию у голландца, а Ферстаппен не пропустил соперника. Болиды столкнулись колесами, автомобиль Red Bull вылетел с трассы, а Mercedes смог удержаться и продолжить гонку. После этого эпизода заезд был остановлен красными флагами, а после рестарта Хэмилтона оштрафовали на 10 секунд.
Голландца отправили в медицинский центр для обследования после чего Ферстаппен уехал в больницу. Тем не менее, на трассе продолжилась борьба за лидерство. Несмотря на устранение основного соперника, Хэмилтону пришлось бороться за лидерство с Шарлем Леклером и Валттери Боттасом. И все же, по итогам 52 кругов, Льюис Хэмилтон сумел опередить Леклера на 3.9 секунды и стать победителем домашнего Гран-При.
Формула-1. 10 этап. Гран-При Великобритании.
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 52 круга
2. Шарль Леклер ("Феррари") +3,871
3. Валттери Боттас ("Мерседес") +7,254
4. Ландо Норрис ("Макларен") +28,573
5. Даниэль Риккардо ("Макларен") +42,624
6. Карлос Сайнс ("Феррари") +43,454
7. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1.12,093
8. Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1.14,289
9. Эстебан Окон ("Альпин") +1.16,162
10. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1.22,065
11. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1.25,327
12. Джордж Расселл ("Уильямс") +1 круг
13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг
14. Николас Латифи ("Уильямс") +1 круг
15. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг
16. Серхио Перес ("Ред Булл") +1 круг
17. Никита Мазепин ("Хаас") +1 круг
18. Мик Шумахер ("Хаас") +1 круг