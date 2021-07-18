Хемілтон перервав невдалу серію в Формулі-1, Ферстаппен потрапив до лікарні (відео)

Пілот Mercedes виграв Гран-Прі Великобританії, а його суперник після аварії відправився до шпиталю

На трасі "Сільверстоун Серкут" в Великобританії завершився 10-й етап Формули-1.

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Британський пілот Льюїс Хемілтон зумів перервати неприємну серію: в останній раз він святкував перемогу ще на Гран-прі Іспанії. Після цього, в п'яти наступних гонках сезону британець не міг перемогти, програючи то Серхіо Пересу, то своєму головному конкуренту Максу Ферстаппену.

Саме ці два гонщики стали ключовими дійовими особами в британській гонці: вже на першому колі суперники зіткнулися між собою. Британець намагався відвоювати першу позицію у голландця, а Ферстаппен не пропустив суперника. Боліди зіткнулися колесами, автомобіль Red Bull вилетів з траси, а Mercedes зміг втриматися і продовжити гонку. Після цього епізоду заїзд був зупинений червоними прапорами, а після рестарту Хемілтона оштрафували на 10 секунд.

Голландця відправили в медичний центр для обстеження після чого Ферстаппен поїхав в лікарню. Проте, на трасі продовжилася боротьба за лідерство. Незважаючи на усунення основного суперника, Хемілтону довелося боротися за лідерство з Шарлем Леклером і Валттері Боттасом. І все ж, за підсумками 52 кіл, Льюїс Хемілтон зумів випередити Леклера на 3.9 секунди і стати переможцем домашнього Гран-Прі.

Формула 1. 10 етап. Гран-Прі Великобританії.

1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") — 52 кола

2. Шарль Леклер ("Феррарі") +3,871

3. Валттері Боттас ("Мерседес") +7,254

4. Ландо Норріс ("Макларен") +28,573

5. Даніель Ріккардо ("Макларен") +42,624

6. Карлос Сайнс ("Феррарі") +43,454

7. Фернандо Алонсо ("Альпін") +1.12,093

8. Ланс Стролла ("Астон Мартін") +1.14,289

9. Естебан Вікон ("Альпін") +1.16,162

10. Юкі Цунода ("Альфа Таурі") +1.22,065

11. П'єр Гасли ("Альфа Таурі") +1.25,327

12. Джордж Расселл ("Вільямс") +1 коло

13. Антоніо Джовінаццо ("Альфа Ромео") +1 коло

14. Ніколас Латіфа ("Вільямс") +1 коло

15. Кімі Райкконен ("Альфа Ромео") +1 коло

16. Серхіо Перес ("Ред Булл") +1 коло

17. Микита Мазепин ("Хаас") +1 коло

18. Мік Шумахер ("Хаас") +1 коло