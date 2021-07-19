Результати головних змагань з гольфу: наймолодша чемпіонка України в історії українського гольфу

16-18 липня в харківському ГК Суперіор відбулися міжнародні змагання з гольфу Ukrainian Open Amateur Championship represented by OTP Bank & MasterCard. За результатами змагань в Україні з’явилися нові молоді чемпіони.

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Чемпіонат України — це найголовніша подія в українському гольфі, що кожного сезону символічно співпадає з екватором літа. В гольф-клубі Суперіор найвитриваліші спортсмени три дні боролися за звання кращих. Змагання є кваліфікаційними, а результати змагань подаються до Світового гольф рейтингу серед аматорів WAGR.

Щодня гольфісти грали з найскладніших пін позицій. Результати гри, що відображалися на скор борді свідчили про шалену конкуренцію серед претендентів на перемогу. Інтрига зберігалася до останнього моменту.

Отож, за результатами трьох турнірних раундів, переможцями стали:

У номінаціях Відкритої першості та національної першості (чистий рахунок — Gross) перше місце серед дівчат завоювала: Софія Пилипенко, серед чоловіків — Тимур Алалін. Софія одночасно стала наймолодшою чемпіонкою України за всю історію українського гольфу, завоювавши першість в 14 років.

Open Stableford (з урахуванням гандикапу) першість серед гольфісток — Пилипенко Оксана, а серед чоловіків — Галицький Михайло.

Nearest to the pin — Альона Терещук (3 м.10 см.) та Томас Мурдош (91см.), Longest Drive — Ельвіра Расттворцева (240 м.) та Руслан Гаркавенко (245м.).

«З кожним роком молоді гольфісти показують все кращі результати. Сьогодні серед чемпіонів з’явилися нові імена. Вже другий рік поспіль ми робимо ставку на молодь і це приносить чудові результати. Вітаю переможців та призерів чемпіонату та сподіваюсь, що наша Збірна, вже за декілька років, досягне рівня Олімпійських Ігор», - коментує президент Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік..

На урочистій церемонії нагородження Марія Федорович отримала посвідчення Майстер спорту, Тимур Алалін — Кандидата в майстри спорту.

Генеральні партнери чемпіонату - ОТП Банк та міжнародна платіжна система MasterCard. ОТП Банк – один з найбільших українських банків з іноземним капіталом, який є визнаним лідером фінансового сектору країни та входить до ТОП-5 кращих банків країни. Партнери заходу: гольф-клуб Superior, а також приймаючий готель Superior Golf&Spa Resort, автомобільний бренд Porsche, гольф-простір CosmosGolf, туристична компанія GolfMad Travel&Promotion, Cornelia Diamond Golf Resort & Spa, Cornelia De Luxe Resort, гольф-клуб Козин, вертолітна компанія Heli tour, гольф-клуб Edem, Premier Palace Wellness Club, бренд гольфічного екіпірування TaylorMade.