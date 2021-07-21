Впервые за 50 лет: "Милуоки" стал чемпионом НБА! (видео)

Национальная баскетбольная ассоциация получила нового и неожиданного чемпиона в этом году.

В шестом матче финала НБА "Милуоки Бакс" дома обыграл "Финикс Санз" со счетом 105:98, победил в серии 4-2, и выиграл чемпионат.

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Таким образом, "Милуоки Бакс" победил в НБА впервые за 50 лет. Последний раз команда выигрывала титул в 1971 году. Это всего лишь второе чемпионство "Милуоки" в истории НБА.

Лидер "Милуоки" греческий форвард Яннис Адетокунбо набрал в решающем матче 50 очков и был признан MVP финальной серии.

Таким образом, за 3 сезона Яннис дважды стал MVP регулярного чемпионата и один раз – финала НБА. В течение финальной серии Адетокумбо набирал 35,2 очка, 13,2 подбора, 5 передач (при 2,3 потери), 1,2 перехвата и 1,8 блок-шота за 39,8 минуты, реализуя 61,8% бросков с игры и 65,9% штрафных попыток.

Также "Милуоки" трижды выигрывал конференцию – в 1971, 1974 и 2021 году.

Отметим, что финалист нынешнего розыгрыша – "Финикс" ни разу не становился чемпионом НБА, трижды клуб играл в финале (1976, 1993, 2021).

Лучшими в составе победителей на площадке были Яннис Адетокунбо (50 очков и 13 подборов), Крис Миддлтон (17 очков), Бобби Портис (16 очков) и Джру Холидэй (12 очков, 11 передач и 9 подборов).

В других матчах серии "Финикс" побеждал со счетом 118:105 и 118:108, а "Милуоки" одерживал победы со счетом 120:100, 109:103 и 123:119.

Напомним, в финале Восточной конференции "Милуоки" прошел "Атланту Хоукс" со счетом 4-2 в серии, а в финале Западной конференции "Финикс" с таким же счетом обыграл "Лос-Анджелес Клипперс".

В предыдущем сезоне чемпионом НБА стали "Лейкерс", победившие в финале "Майами" (4-2).