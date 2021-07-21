Вперше за 50 років: "Мілвокі" став чемпіоном НБА!

Національна баскетбольна асоціація отримала нового і несподіваного чемпіона в цьому році.

У шостому матчі фіналу НБА "Мілвокі Бакс" вдома обіграв "Фінікс Санз" із рахунком 105:98, переміг у серії 4-2, і виграв чемпіонат.

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Так, "Мілвокі Бакс" переміг в НБА вперше за 50 років. Востаннє команда вигравала титул у 1971 році. Це всього лише друге чемпіонство "Мілвокі" в історії НБА.

Лідер "Мілвокі" грецький форвард Янніс Адетокунбо набрав у вирішальному матчі 50 очок і був визнаний MVP фінальної серії.

Так, за 3 сезони Янніс двічі став MVP регулярного чемпіонату й один раз — фіналу НБА. Протягом фінальної серії Адетокумбо набирав 35,2 очки, 13,2 підбори, 5 передач (при 2,3 втрати), 1,2 перехоплення і 1,8 блок-шотів за 39,8 хвилини, реалізуючи 61,8% кидків із гри і 65,9% штрафних спроб.

Також "Мілвокі" тричі вигравав конференцію — у 1971, 1974 і 2021 роках.

Зазначимо, що фіналіст цьогорічного розіграшу — "Фінікс" жодного разу не ставав чемпіоном НБА, тричі клуб грав у фіналі (1976, 1993, 2021).

Кращими в складі переможців на майданчику були Янніс Адетокунбо (50 очок і 13 підбирань), Кріс Міддлтон (17 очок), Боббі Портіс (16 очок) і Джру Холідей (12 очок, 11 передач і 9 підбирань).

В інших матчах серії "Фінікс" перемагав із рахунком 118:105 і 118:108, а "Мілвокі" здобував перемоги з рахунком 120:100, 109:103 і 123:119.

Нагадаємо, у фіналі Східної конференції "Мілвокі" пройшов "Атланту Гокс" із рахунком 4-2 в серії, а у фіналі Західної конференції "Фінікс" із таким же рахунком обіграв "Лос-Анджелес Кліпперс".

У попередньому сезоні чемпіоном НБА стали "Лейкерс", які перемогли у фіналі "Маямі" (4-2).