Фальстарт Испании на футбольной Олимпиаде: звезды не сумели обыграть Египет

Один из главных фаворитов футбольной Олимпиады стартовал с унылой ничьей в матче с аутсайдерами.

Сборная Испании, в стартовом составе которой много участников Евро-2020, начала свой путь на Олимпийских играх в Токио. Подопечные Луиса де ла Фуэнте пытались одолеть сборную Египта, потеряв двух игроков в первом тайме из-за травм.

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Испанцы считаются главными фаворитами футбольного турнира на Олимпийских играх, исходя из персоналий, которые были вызваны на турнир.

В итоговый список на Олимпиаду вошли игроки, которые всего две недели назад составляли костяк команды, вышедшей в полуфинал Евро-2020. Многие из этих игроков пожертвовали отпуском, чтобы выступить на турнире в Токио.

В первой игре против Египта подопечные Луиса де ла Фуэнте доминировали, но у них были огромные проблемы с соперником. Сказалась и потеря игроков из-за травм по ходу матча.

Полуфиналисты чемпионата Европы выглядели немного уставшими, и их атаки были не такими ураганными, как на чемпионате Европы. Египтяне сумели выстоять и иногда умело контратаковали соперника.

Испанцы начали турнир с фальстарта и им нужно обязательно побеждать в двух матчах подряд с Аргентиной и Австралией.

Напоминаем, что только первые две команды в группе пройдут в следующий этап турнира.

Олимпиада-2020. Футбол

Испания — Египет 0:0

Египет U-23: Эль-Шенави, Эль-Фоту, Хегази, Эль-Эраки (Фуад, 89), Хамди, Тавфик, Ашур (Хамди, 63), Мохамед (Адель, 62), Собхи (Рамадан, 90), Галаль, Райан (Мохсен, 63).

Испания U-23: Унаи Симон, Пау Торрес, Мингеса (Вальехо, 22), Миранда, Эрик Гарсия, Педри, Себальос (Монкайола, 45), Асенсио (Хиль, 68), Ольмо, Оярсабаль (Рафа Мир, 68), Мерино (Солер, 68).

Предупреждения: Эль-Фоту (6), Мохамед (44), Хегази (77), Галаль (89).