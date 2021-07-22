Фальстарт Іспанії на футбольній Олімпіаді: зірки не зуміли обіграти Єгипет

Один із головних фаворитів футбольної Олімпіади стартував із похмурою нічиєю в матчі з аутсайдерами.

Збірна Іспанії, у стартовому складі якої багато учасників Євро-2020, почала свій шлях на Олімпійських іграх у Токіо. Підопічні Луїса де ла Фуенте намагалися здолати збірну Єгипту, втративши двох гравців у першому таймі через травми.

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Іспанці вважаються головними фаворитами футбольного турніру на Олімпійських іграх, судячи з персоналій, які були викликані на турнір.

У підсумковий список на Олімпіаду увійшли гравці, які лише два тижні тому складали кістяк команди, що вийшла в півфінал Євро-2020. Багато з цих гравців пожертвували відпусткою, щоб виступити на турнірі в Токіо.

У першій грі проти Єгипту підопічні Луїса де ла Фуенте домінували, але у них були величезні проблеми з суперником. Позначилася і втрата гравців через травми у ході матчу.

Півфіналісти чемпіонату Європи мали трохи втомлений вигляд, і їхні атаки були не такими ураганними, як на чемпіонаті Європи. Єгиптяни зуміли вистояти й іноді вміло контратакували суперника.

Іспанці почали турнір із фальстарту, і їм потрібно обов'язково перемагати у двох матчах поспіль із Аргентиною й Австралією.

Нагадуємо, що тільки перші дві команди в групі пройдуть у наступний етап турніру.

Олімпіади-2020. Футбол

Іспанія — Єгипет 0: 0

Єгипет U-23: Ель-Шенаві, Ель-Фоту, Хегазі, Ель-Ерак (Фуад, 89), Хамді, Тавфік, Ашур (Хамді, 63), Мохамед (Адель, 62), Собхі (Рамадан, 90), Галалу, Райан (Мохсен, 63).

Іспанія U-23: Унаї Симон, Пау Торрес, Мінгеса (Вальєхо, 22), Міранда, Ерік Гарсія, Педрі, Себальос (Монкайола, 45), Асенсио (Хіль, 68), Ольмо, Оярсабаль (Рафа Світ, 68), Меріно (Солер, 68).

Попередження: Ель-Фоту (6), Мохамед (44), Хегазі (77), Галалу (89).