За несколько секунд до конца: "Ворскла" неудачно стартовала в Лиге конференций (видео)

Полтавский клуб был близок к победе над финским соперником, но умудрился пропустить фатальный гол в компенсированное время

В рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА полтавская "Ворскла" сыграла вничью с финским КуПС.

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Команда Юрия Максимова раньше всех украинских клубов начала новый сезон. И если чемпионат Украины стартует только 23 июля, полтавчане начали свой еврокубковый путь днем ранее. Соперник, казалось бы, достаточно комфортный — о таком клубе, как КуПС в Украине до 2021 года никто и не слышал.

Тем не менее, "Ворскла" недооценила соперника: финны открыли счет уже на 6-й минуте. Удо получил мяч рядом с линией штрафной площади и с разворота поразил ворота с 19 метров — 0:1! Полтавчанам пришлось приходить в себя, но уже к исходу получаса игрового времени, "Ворскла" сравняла счет. Это Кане воспользовался подачей Якубу на дальнюю стойку и с острого угла поразил ворота соперника — 1:1.

В начале второго тайма "Ворскле" улыбнулась удача: гости заработали пенальти за игру рукой соперника в штрафной площади. Приговор взялся исполнять Оливье Тилль и не испытал никаких проблем — 2:1.

И вроде бы все шло хорошо, но полтавский клуб умудрился упустить победу: на 96-й минуте финны исполнили угловой удар, Томас воспользовался неразберихой в штрафной площади соперника и втолкнул мяч в ворота — 2:2!

Ответный матч состоится в Полтаве 29 июля.

Лига конференций. Второй квалификационный раунд

КуПС — Ворскла 2:2 (1:1)

Голы: 1:0, Удо, 6; 1:1, Кане, 29; 1:2, Тилль, 55 (пен.); 2:2, Томас (90+6)

КуПС: Крейдель — Хямяляйнен, Томас, Тойвомяки, Каррильо — Себбан (Рангел, 79), Аджей-Боатенг — Узочукву, Попович, Ниссиля — Удо.

Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Бондаренко — Пердута, Пуцлин (Кравчук, 88), Скляр, Тилль, Якубу — Кане (Челядин, 75) — Степанюк.

Предупреждения: Попович, Себбан, Боатенг — Бондаренко, Скляр