За кілька секунд до кінця: "Ворскла" невдало стартувала в Лізі конференцій (відео)

Полтавський клуб був близький до перемоги над фінським суперником, але примудрився пропустити фатальний гол у компенсований час.

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА полтавська "Ворскла" зіграла внічию з фінським КуПС.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Команда Юрія Максимова раніше всіх українських клубів розпочала новий сезон. І якщо чемпіонат України стартує тільки 23 липня, полтавці почали свій єврокубковий шлях днем раніше. Суперник, здавалося б, досить комфортний — про такий клуб, як КуПС в Україні до 2021 року ніхто і не чув.

Проте, "Ворскла" недооцінила суперника: фіни відкрили рахунок вже на 6-й хвилині. Удо отримав мʼяч поруч із лінією штрафного майданчика і з розвороту вразив ворота з 19 метрів — 0:1! Полтавцям довелося приходити в себе, але вже під кінець півгодини ігрового часу, "Ворскла" зрівняла рахунок. Це Кані скористався подачею Якубу на дальню стійку і з гострого кута вразив ворота суперника — 1:1.

На початку другого тайму "Ворсклі" посміхнулася удача: гості заробили пенальті за гру рукою суперника в штрафному майданчику. Вирок взявся виконувати Олівʼє Тілль і не зазнав ніяких проблем — 2:1.

І начебто все йшло добре, але полтавський клуб примудрився втратити перемогу: на 96-й хвилині фіни виконали кутовий удар, Томас скористався плутаниною у штрафному майданчику суперника і штовхнув мʼяч у ворота — 2:2!

Матч-відповідь відбудеться в Полтаві 29 липня.

Ліга конференцій. Другий кваліфікаційний раунд

КуПС — Ворскла 2: 2 (1:1)

Голи: 1:0, Удо, 6; 1:1, Кані, 29; 1:2, Тілль, 55 (пен.); 2:2, Томас (90 + 6)

КуПС: Крейдель — Хямяляйнен, Томас, Тойвомякі, Каррільо — Себбан (Рангель, 79), Аджей-Боатенг — Узочукву, Попович, Ніссіля — Удо.

Ворскла: Різник — Чеснаков, Яворський, Бондаренко — Пердута, Пуцлін (Кравчук, 88), Скляр, Тілль, Якубу — Кані (Челядін, 75) — Степанюк.

Попередження: Попович, Себбан, Боатенг — Бондаренко, Скляр.