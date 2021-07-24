Вечер дебютов: "Шахтер" начал новый чемпионат Украины победой над "Ингульцом" (видео голов)

Роберто Де Дзерби впечатлил зрителей громкостью подсказок и свиста, а новички "горняков" начали отрабатывать вложенные в них инвестиции

В Киеве состоялся матч 1-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким "Шахтером" и петровским "Ингульцом".

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Это был первый официальный матч для Роберто Де Дзерби во главе "Шахтера". Итальянец очень хотел произвести впечатление на украинских болельщиков и был достаточно импульсивным по ходу игры — его корректировки были слышны даже тем, кто смотрел матч по телевизору.

В стартовом составе "Шахтера" с первых минут появились летние новички: Марлон, Педриньо и Траоре. Особым этот матч был не только для трио новобранцев, но и для Манора Соломона, которому в день игры исполнилось 22 года. На правах фаворита донецкий клуб активнее начал матч и забил уже на 12-й минуте: именинник Соломон с левого фланга отправил мяч низом в направлении Траоре, а фактурный новичок "Шахтера" в касание поразил ворота "Ингульца" — 1:0.

Тут же "горняки" едва не привезли гол в свои ворота: Матвиенко и Трубин не разобрались в безобидной ситуации и Ситало перехватил мяч. Правда, форвард "Ингульца" не успел как следует разобраться в ситуации и голкипер "Шахтера" быстро ликвидировал угрозу после слабого удара.

"Шахтер" продолжал контролировать игру и спустя 20 минут забил второй мяч: Степаненко выдал "профессорскую" передачу из глубины поля прямо в центр штрафной площади. Алан Патрик отлично открылся под этот пас и в касание отправил мяч в ворота — это 2:0.

Все, что удалось у "Ингульца" в этом матче — забить гол престижа. Многоходовую комбинацию с минимумом касаний успешно завершил форвард петровцев Майкл Гопей. Этот мяч несколько подсластил неприятное поражение гостей.

Таким образом, Роберто Де Дзерби начал свой путь с "Шахтером" с победы. Следующий матч его команда проведет во Львове против одноименного клуба. Эта встреча состоится 30 июля.

Чемпионат Украины. 1-й тур

"Шахтер" (Донецк) – "Ингулец" (Петрово) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 Траоре (12), 2:0 Патрик (34), 2:1 Гопей (81)

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Витао, 82), Майкон, Степаненко (к), Педриньо (Тете, 70), Патрик (Судаков, 70), Соломон (Маркос, 88), Траоре.

"Ингулец": Гальчук, Поспелов, Ковалев, Запорожец, Опанасенко, Шарай (Головкин, 72), Полегенько, Коробенко, Павлов (Козак, 72), Шишка, Ситало (Гопей, 46).

Киев, НСК «Олимпийский», 9 129 зрителей