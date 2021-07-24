Вечір дебютів: "Шахтар" розпочав новий чемпіонат України перемогою над "Інгульцем" (відео голів)

Роберто Де Дзербі вразив глядачів гучністю підказок і свисту, а новачки "гірників" почали відпрацьовувати вкладені в них інвестиції

У Києві відбувся матч 1-го туру чемпіонату України з футболу між донецьким "Шахтарем" і петровським "Інгульцем".

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Це був перший офіційний матч для Роберто Де Дзербі на чолі "Шахтаря". Італієць дуже хотів справити враження на українських уболівальників і був досить імпульсивним по ходу гри — його коригування були чутні навіть тим, хто дивився матч по телевізору.

У стартовому складі "Шахтаря" з перших хвилин зʼявилися літні новачки: Марлон, Педріні і Траоре. Особливим цей матч був не тільки для тріо новобранців, а й для Манора Соломона, якому в день гри виповнилося 22 роки. На правах фаворита донецький клуб активніше почав матч і забив вже на 12-й хвилині: іменинник Соломон з лівого флангу відправив мʼяч низом в напрямку Траоре, а фактурний новачок "Шахтаря" в дотик поцілив у ворота "Інгульця" — 1:0.

Тут же "гірники" ледь не привезли гол у свої ворота: Матвієнко і Трубін не розібралися в простій ситуації і Сітало перехопив мʼяч. Правда, форвард "Інгульця" не встиг як слід розібратися в ситуації і голкіпер "Шахтаря" швидко ліквідував загрозу після слабкого удару.

"Шахтар" продовжував контролювати гру і через 20 хвилин забив другий мʼяч: Степаненко видав "професорську" передачу з глибини поля прямо в центр штрафного майданчика. Алан Патрік відмінно відкрився під цей пас і в дотик відправив мʼяч у ворота — це 2:0.

Все, що вдалося у "Інгульця" в цьому матчі — забити гол престижу. Багатоходову комбінацію з мінімумом торкань успішно завершив форвард Петрівців Майкл Гопей. Цей мʼяч кілька підсолодив неприємне ураження гостей.

Таким чином, Роберто Де Дзербі почав свій шлях з "Шахтарем" з перемоги. Наступний матч його команда проведе у Львові проти однойменного клубу. Ця зустріч відбудеться 30 липня.

Чемпіонат України. 1-й тур

"Шахтар" (Донецьк) — "Інгулець" (Петрово) — 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 Траоре (12), 2:0 Патрік (34), 2:1 Гопей (81)

"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко (Вітао, 82), Майкон, Степаненко (к), Педріньо (Тете, 70), Патрік (Судаков, 70), Соломон (Маркос, 88), Траоре.

"Інгулець": Гальчук, Поспєлов, Ковальов, Запорожець, Опанасенко, Шарай (Головкін, 72), Полегенько, Коробенко, Павлов (Козак, 72), Шишка, Сітало (Гопей, 46).

Київ, НСК «Олімпійський», 9 129 глядачів