Элина Свитолина пробилась в полуфинал Олимпиады в Токио

26-летняя теннисистка установила новое личное достижение на Олимпийских играх

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу над итальянкой Камилой Джорджи в 1/4 финала олимпийского теннисного турнира.

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Украинка выиграла оба сета с одинаковым счетом: 6:4: 6:4. Суммарно матч продолжался полтора часа. Элина Свитолина оформила по два брейка в каждом сете, а также 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 27 не вынужденных ошибок. Кроме того, украинская теннисистка реализовала 4 брейк-поинта из 11.

Для Свитолиной это первый полуфинал Олимпиады в карьере: в 2016-м, на Олимпиаде в Рио-Де-Жанейро она выбыла на стадии четвертьфинала.

Олимпиада-2020. Теннис. Женщины. 1/4 финала

Элина Свитолина — Камила Джорджи — 6:4; 6:4

Соперницей украинки в 1/2 финала олимпийского турнира буде чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Она досрочно завершила матч против испанки Паулы Бадосы, которая почувствовала недомогание на корте, в результате чего покинула корт при помощи врачей и специальной коляски.

Напомним, днем ранее Свитолина оформила выход в 1/4, в напряженном матче обыграв гречанку Марию Саккари. Трехсетовый матч длился 2 часа и 41 минуту. Свитолина совершила 10 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки, выиграла 12 геймов на своей подаче.

В активе сборной Украины на Олимпийских играх в Токио три медали и все они — бронзовые. Дарья Белодед заняла третье место в соревнованиях по дзюдо в категории до 48 килограмм, Игорь Рейзлин выиграл медаль в соревнованиях по фехтованию, а третью награду завоевал тандем Елена Костевич/Олег Омельчук, выступающий в пулевой стрельбе из пистолета.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.