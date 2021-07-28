Еліна Світоліна пробилася до півфіналу Олімпіади в Токіо

26-річна тенісистка встановила нове особисте досягнення на Олімпійських іграх.

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу над італійкою Камілою Джорджі в 1/4 фіналу олімпійського тенісного турніру.

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Українка виграла обидва сети з однаковим рахунком: 6:4: 6:4. Сумарно матч тривав півтори години. Еліна Світоліна оформила по два брейки в кожному сеті, а також 6 ейсів, 3 подвійні помилки і 27 невимушених помилок. Крім того, українська тенісистка реалізувала 4 брейк-поїнти з 11.

Для Світоліної це перший півфінал Олімпіади в кар'єрі: в 2016-му, на Олімпіаді в Ріо-Де-Жанейро вона вибула на стадії чвертьфіналу.

Олімпіада-2020. Теніс. Жінки. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна — Каміла Джорджі — 6:4; 6:4

Суперницею українки в 1/2 фіналу олімпійського турніру буде чеська тенісистка Маркета Вондроушова. Вона достроково завершила матч проти іспанки Паули Бадоси, яка відчула нездужання на корті, внаслідок чого покинула корт за допомогою лікарів і спеціальної коляски.

Нагадаємо, днем раніше Світоліна оформила вихід в 1/4, в напруженому матчі обігравши грекиню Марію Саккарі. Трисетовий матч тривав 2 години і 41 хвилину. Світоліна зробила 10 подач навиліт, припустилася 4 подвійних помилок, виграла 12 геймів на своїй подачі.

В активі збірної України на Олімпійських іграх у Токіо три медалі й усі вони — бронзові. Дар'я Білодід посіла третє місце в змаганнях із дзюдо в категорії до 48 кілограмів, Ігор Рейзлін виграв медаль у змаганнях із фехтування, а третю нагороду завоював тандем Олена Костевич / Олег Омельчук, який виступає в кульовій стрільбі з пістолета.

Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня по 8 серпня.