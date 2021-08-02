Сборная Украины по гольфу завоевала бронзу на международном чемпионате

Женская Национальная сборная Украины по гольфу завоевала третье место на командном чемпионате Европы, который проходил в Латвии. Мужская сборная заняла четвертое место.

28-31 июня в Латвии состоялись четырехдневные соревнования по гольфу среди 12 стран Европы, среди которых была и сборная Украины, сообщает Всеукраинская федерация гольфа. Как показывают результаты игры, и мужская, и женская команды были сильными оппонентами для участников чемпионата.

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Первые два турнирных дня отличились для украинского гольфа новыми рекордами. Михаил Голод выиграл в индивидуальном зачете со счетом -3. Все игроки команд внесли большой вклад в исход игры. Впервые Украина заняла такие высокие позиции на чемпионате.

Стремительно продвинувшись вверх по турнирной таблице, наша сборная боролась за призовые места в финале. По результатам соревнований женская команда завоевала почетное третье место, завоевав бронзу. Стоит отметить, что конкуренция и игра в этом году значительно сложнее, чем в прошлом. Именно поэтому победа такой ценной для Украины.

"Результаты соревнований являются лучшими, чем мы ожидали. Но готовились в этом году мы гораздо серьезнее. Спортсмены активно тренировались перед чемпионатом были на собрании и принимали участие во многих других турнирах, и конечно это повлияло на уровень игры спортсменов в Латвии. Именно здесь мы показали гольф высокого класса. Сейчас команда является сильным противником для других стран мира, хотя еще несколько лет назад нас никто серьезно не воспринимал ", — отмечает главный тренер сборной Украины по гольфу Руслан Гаркавенко.