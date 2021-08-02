Збірна України з гольфу завоювала бронзу на міжнародному чемпіонаті

Жіноча Національна збірна України з гольфу виборола третє місце на командному чемпіонаті Європи, що проходив у Латвії. Чоловіча збірна посіла четверте місце.

З 28-31 липня у Латвії відбулися чотириденні змагання з гольфу серед 12 країн Європи, серед яких була і збірна України, повідомляє Всеукраїнська федерація гольфу. Як показують результати гри, і чоловіча, і жіноча команди були сильними опонентами для учасників чемпіонату.

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Перші два турнірні дні відзначилися для українського гольфу новими рекордами. Михайло Голод виграв в індивідуальному заліку з рахунком -3. Усі гравці наших команд зробили великий внесок в результат гри. Вперше Україна зайняла такі високі позиції на чемпіонаті.

Стрімко просунувшись вгору по турнірній таблиці, наша збірна боролася за призові місця у фіналі. За результатами змагань жіноча команда виборола почесне третє місце, завоювавши бронзу. Варто зазначити, що конкуренція та гра у цьому році є значно складнішими, ніж минулоріч. Саме тому перемога є такою цінною для України.

"Результати змагань є кращими, ніж ми очікували. Але готувалися в цьому році ми набагато серйозніше. Спортсмени активно тренувалися, перед чемпіонатом були на зборах та брали участь у багатьох інших турнірах, і звичайно це вплинуло на рівень гри спортсменів у Латвії. Саме тут ми показали гольф високого класу. Зараз команда є сильним супротивником для інших країн світу, хоча ще декілька років тому нас ніхто серйозно не сприймав," — зазначає головний тренер збірної України з гольфу, Руслан Гаркавенко.