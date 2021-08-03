Дело Милевского живет: украинский клуб выгнал футболиста из-за регулярного употребления алкоголя

"Перемога" с позором выгнала своего игрока и не рекомендует другим клубам заключать с ним соглашение.

"Перемога" объявила о прекращении сотрудничества с украинским защитником Андреем Слинкиным, сообщает клуб на своей странице в Instagram.

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"Из-за постоянных нарушений спортивного режима и регулярного употребления алкоголя, в результате чего игрок имел плохую физическую форму и даже не появлялся на тренировку, "Перемога" в одностороннем порядке разрывает контракт с Андреем Слинкиным", — сообщается в заявлении команды.

Клуб не рекомендует другим командам подписывать данного футболиста.

"Желать этом "футболисту" удачной дальнейшей карьеры не будем и не рекомендуем другим командам привлекать его в свой состав", – сообщает "Перемога".

Также клуб предупредил, что будет наказывать футболистов за нарушение режима.

"И на будущее хотели бы предупредить всех тех, кто сейчас носит или в будущем наденет футболку с эмблемой днепровской "Перемоги". Ни один футболист, несмотря на все свои прошлые регалии и статусность, не может ставить себя выше клуба.

Каждый матч во второй лиге – это битва, где нужно выкладываться с первой до последней секунды. "Перемога" платит высокие гонорары своим футболистам, но наш клуб не будет местом легкой наживы для тех, кто собирается отбывать номер на футбольном поле", – отмечается в заявлении команды.

Также "Перемога" объявила об уходе нападающего Игоря Сикорского, но клуб указал, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

По данным портала Ua-Football, Сикорский вместе со Слинкиным и еще двумя игроками команды были замечены в ночном клубе в состоянии алкогольного опьянения. Двум неназванным представителям "Перемоги" дали последний шанс в команде после этого происшествия.