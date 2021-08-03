Справа Мілевського живе: український клуб вигнав футболіста через регулярне вживання алкоголю

"Перемога" з ганьбою вигнала свого гравця і не рекомендує іншим клубам укладати з ним угоду.

"Перемога" оголосила про припинення співпраці з українським захисником Андрієм Слінкіним, повідомляє клуб на своїй сторінці в Instagram.

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"Через постійні порушення спортивного режиму і регулярне вживання алкоголю, внаслідок чого гравець мав погану фізичну форму і навіть не з'являвся на тренування, "Перемога" в односторонньому порядку розриває контракт з Андрієм Слінкіним", — повідомляється в заяві команди.

Клуб не рекомендує іншим командам підписувати цього футболіста.

"Бажати цьому "футболісту" вдалої подальшої кар'єри не будемо і не рекомендуємо іншим командам залучати його до свого складу", — повідомляє "Перемога".

Також клуб попередив, що каратиме футболістів за порушення режиму.

"І на майбутнє хотіли б попередити всіх тих, хто зараз носить або в майбутньому одягне футболку з емблемою "Дніпро-Перемоги". Жоден футболіст, незважаючи на всі свої минулі регалії і статусність, не може ставити себе вище клубу.

Кожен матч у другій лізі — це битва, де потрібно викладатися з першої до останньої секунди. "Перемога" платить високі гонорари своїм футболістам, але наш клуб не буде місцем легкої наживи для тих, хто збирається відбувати номер на футбольному полі", — наголошується в заяві команди.

Також "Перемога" оголосила про відхід нападника Ігоря Сікорського, але клуб вказав, що контракт був розірваний за обопільною згодою.

За даними порталу Ua-Football, Сікорський разом зі Слінкіним і ще двома гравцями команди були помічені в нічному клубі в стані алкогольного сп'яніння. Двом неназваним представникам "Перемоги" дали останній шанс у команді після цієї події.