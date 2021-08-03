Горняцкий характер: "Шахтер" одержал волевую победу над "Генком" в Лиге чемпионов (видео)

Вице-чемпион Украины одержал победу над бельгийским клубом в гостях и имеет хорошие шансы на выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" успешно стартовал в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, где соперником украинского клуба стал бельгийский "Генк".

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Подопечные Роберто Де Дзерби в гостях сумели поразить ворота соперника дважды. Правда, по ходу матча "горнякам" пришлось отыгрываться. 38 минут первого тайма "Шахтер" владел преимуществом, но стоило гостям немного успокоиться, как хозяева тут же провели результативную атаку: подачу с угла штрафной площади четким ударом головой замкнул Онуачу — 1:0.

После перерыва "Шахтер" продолжил давить на ворота соперника и это принесло свои плоды. На 62-й минуте Педриньо пробросил мяч мимо соперника и получил по ногам — рефери, ни на секунду не сомневаясь, указал на точку. Приговор арбитра в забитый мяч превратил Тете — 1:1. Голкипер "Генка" Вандевордт угадал направление и был близок к тому, чтобы спасти свою команду, но не справился с этим заданием.

"Генк" принялся прессинговать соперника, но "Шахтер" не только смог справиться с давлением соперника, но и забил решающий гол. Комбинацию Марлоса и Исмаили в касание завершил Алан Патрик — 2:1.

Отметим, что матч из-за повреждения не смог доиграть Манор Соломон, который был заменен на автора победного мяча Алана Патрика сразу после перерыва.

[ + – ] Шахтер одержал победу над Генком Фото: ФК Шахтер

До конца матча счет на табло не изменился. 2:1 — "Шахтер" одержал выездную победу над "Генком". Ответный матч состоится в Киеве, на НСК "Олимпийский" 10 августа.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

"Генк" (Бельгия) — "Шахтер" (Украина) — 1:2 (1:0)

Голы: 1:0, Онуачу (39); 1:1, Тете, с пенальти (63); 1:2, Алан Патрик, 81.

"Генк": Вандевордт — Артеага, Д.Муньос, М.Садик, Лукуми — Хейнен, Грошовски (Эйтинг, 83), Ито, Бонгонда, Трезор (Торстведт, 67) — Онуачу (Дессерс, 83)

"Шахтер": Трубин — Додо, Марлон, Витао, Матвиенко (Исмаили, 64) — Майкон Барберан, Маркос Антонио (Степаненко, 73), Тете (Марлос, 64), Педриньо, Соломон (Алан Патрик, 46) — Траоре (Дентиньо, 86).