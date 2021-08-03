Гірничий характер: "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Генком" у Лізі чемпіонів (відео)

Віце-чемпіон України здобув перемогу над бельгійським клубом у гостях і має хороші шанси на вихід у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" успішно стартував у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, де суперником українського клубу став бельгійський "Генк".

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Підопічні Роберто Де Дзербі в гостях зуміли вразити ворота суперника двічі. Правда, по ходу матчу "гірникам" довелося відіграватися. 38 хвилин першого тайму "Шахтар" мав перевагу, але варто було гостям трохи заспокоїтися, як господарі тут же провели результативну атаку: подачу з кута штрафного майданчика чітким ударом головою замкнув Онуачу — 1: 0.

Після перерви "Шахтар" продовжив тиснути на ворота суперника і це принесло свої плоди. На 62-й хвилині Педріні прокинув м'яч повз суперника й отримав по ногах — рефері, ні на секунду не сумніваючись, вказав на точку. Вирок арбітра в забитий м'яч перетворив Тете — 1: 1. Голкіпер "Генка" Вандевордт вгадав напрямок і був близький до того, щоб врятувати свою команду, але не впорався з цим завданням.

"Генк" почав пресингувати суперника, але "Шахтар" не тільки зміг впоратися з тиском суперника, а й забив вирішальний гол. Комбінацію Марлоса і Ісмаїлі в дотик завершив Алан Патрік — 2: 1.

Зазначимо, що матч через пошкодження не зміг дограти Манор Соломон, який був замінений на автора переможного м'яча Алана Патріка відразу після перерви.

[ + – ] Шахтар здобув перемогу над Генком Фото: ФК Шахтар

До кінця матчу рахунок на табло не змінився. 2: 1 — "Шахтар" здобув виїзну перемогу над "Генком". Матч-відповідь відбудеться в Києві, на НСК "Олімпійський" 10 серпня.

Ліга чемпіонів. Третій кваліфікаційний раунд

"Генк" (Бельгія) — "Шахтар" (Україна) — 1: 2 (1: 0)

Голи: 1: 0, Онуачу (39); 1: 1, Тете, з пенальті (63); 1: 2, Алан Патрік, 81.

"Генк": Вандевордт — Артеага, Д. Муньйос, М. Садік, лукум — Хейн, Грошовскі (Ейтінг, 83), Іто, Бонгонда, Трезор (Торстведт, 67) — Онуачу (Дессерс, 83)

"Шахтар": Трубін — Додо, Марлон, Віта, Матвієнко (Ісмаїлі, 64) — Майкон Барберан, Маркос Антоніо (Степаненко, 73), Тете (Марлос, 64), Педріні, Соломон (Алан Патрік, 46) — Траоре (Дентіньйо, 86).