Украинский олимпийский чемпион, дисквалифицированный из-за мельдония, подал апелляцию

Олег Верняев поборется за свою честь и достоинство в Спортивном арбитражном суде.

Чемпион Олимпиады в Рио украинский гимнаст Олег Верняев обжалует решение GEF о его четырехлетней дисквалификации из большого спорта, сообщил спортсмен в Facebook.

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Спортсмен поблагодарил за поддержку в социальной сети людей, которые его поддерживали, несмотря на информацию о допинговом скандале с мельдонием. Верняев признался, что случившееся с ним помогло ему определить истинных фанатов и поклонников, а также людей, которые оказались в числе его фанатов случайно.

Украинец объявил, что начался этап тестирования его на прочность. Кроме того, Верняев пообещал поклонникам, что поборется за свою честь и достоинство в суде – он считает, что решение дисквалифицировать его – несправедливое.

Верняев, вместе со своей командой, обратились в Спортивный арбитражный Суд с обжалованием решения и сейчас ждут, когда начнется открытие производства.

Украинец пообещал информировать своих болельщиков и СМИ о ходе дела в суде. Спортсмен пообещал приложить все усилия, чтобы справедливость восторжествовала.

Дисквалификация Верняева не позволила ему выступить на Олимпийских играх в Токио и побороться за медали. В случае допуска украинского спортсмена он был бы в числе фаворитов на медали.

Информация о возможном допинговом скандале поступала еще зимой, но тогда не имела подтверждения.

Ранее подобные проблемы с запрещенными препаратами в организме испытывала украинская теннисистка Даяна Ястремская. Правда, ей удалось с помощью детектора лжи доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм случайно – из-за секса с партнером, который принимал препарат и не поставил ее в известность об этом.