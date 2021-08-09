Український олімпійський чемпіон, дискваліфікований через мельдоній, подав апеляцію

Олег Верняєв побореться за свою честь і гідність у Спортивному арбітражному суді.

Чемпіон Олімпіади в Ріо український гімнаст Олег Верняєв оскаржить рішення GEF про його чотирирічну дискваліфікацію з великого спорту, повідомив спортсмен у Facebook.

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Спортсмен подякував за підтримку в соціальній мережі людям, які його підтримували, незважаючи на інформацію про допінговий скандал із мельдонієм. Верняєв зізнався, те, що трапилося з ним, допомогло йому визначити справжніх фанатів і шанувальників, а також людей, які опинилися серед його фанатів випадково.

Українець оголосив, що почався етап тестування його на міцність. Крім того, Верняєв пообіцяв шанувальникам, що побореться за свою честь і гідність у суді — він вважає, що рішення дискваліфікувати його — несправедливе.

Верняєв, разом зі своєю командою, звернулися до Спортивного арбітражного Суду з оскарженням рішення і зараз чекають, коли розпочнеться відкриття провадження.

Українець пообіцяв інформувати своїх уболівальників і ЗМІ про хід справи в суді. Спортсмен пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб справедливість восторжествувала.

Дискваліфікація Верняєва не дозволила йому виступити на Олімпійських іграх у Токіо і поборотися за медалі. У разі допуску українського спортсмена він був би серед фаворитів на медалі.

Інформація про можливий допінговий скандал надходила ще взимку, але тоді не мала підтвердження.

Раніше подібні проблеми із забороненими препаратами в організмі спіткали й українську тенісистку Даяну Ястремську. Щоправда, їй вдалося за допомогою детектора брехні довести, що заборонена речовина потрапила в її організм випадково — через секс із партнером, який вживав препарат і не повідомив їй про це.