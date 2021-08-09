Стало известно, сколько украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде в Токио

Спортсмены заработают столько же, сколько и на предыдущих Олимпиадах.

Определились суммы призовых, которые заработали украинские спортсмены за выигранные медали на Олимпийских играх в Токио, сообщает "Суспільне".

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За каждую золотую медаль выплатят 125 тысяч долларов, за серебро положено 80 тысяч долларов, за бронзу – 55 тысяч долларов.

Таким образом, больше всех заработали на Олимпиаде пловец Михаил Романчук и Людмила Лузан, которая выступает на каноэ, поскольку они привезли из Токио две медали. Спортсмены получат сумму в 135 тысяч долларов призовых.

Единственный золотой призер Олимпиады борец Жан Беленюк получит 125 тысяч долларов. Две спортсменки, Анастасия Савчук и Марта Федина, которые выиграли две бронзы, получат, таким образом, по 110 тысяч долларов.

Отметим, что сумма призовых не изменилась по сравнению с последними двумя Олимпийскими играми – на летней Олимпиаде 2016 года и двух зимних Олимпиадах 2014 и 2018 года платили столько же призовых.

Таким образом, украинским спортсменам суммарно выплатят 1,84 миллионов долларов призовых. Согласно действующему курсу гривен, эта сумма составит 49,57 миллионов гривен.

Вчера завершились Олимпийские игры. Всего сборная Украины завоевала 19 медалей и заняла 44-е место среди всех стран мира.

Украина улучшила свои достижения по сравнению с прошлой Олимпиадой – в Рио украинцы завоевали 11 медалей, но сумела выиграть две золотые награды. Тогда Украина была представлена внушительней – Украину представляло 206 спортсменов вместо 158 на нынешних Олимпийских играх в Токио.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже.