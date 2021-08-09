Стало відомо, скільки українські спортсмени отримають за медалі на Олімпіаді в Токіо

Спортсмени отримають стільки ж, скільки і на попередніх Олімпіадах.

Визначилися суми призових, які заробили українські спортсмени за виграні медалі на Олімпійських іграх у Токіо, повідомляє "Суспільне".

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За кожну золоту медаль виплатять 125 тисяч доларів, за срібло належить 80 тисяч доларів, за бронзу — 55 тисяч доларів.

Так, найбільше заробили на Олімпіаді плавець Михайло Романчук та Людмила Лузан, яка виступає на каное, оскільки вони привезли з Токіо дві медалі. Спортсмени отримають суму в 135 тисяч доларів призових.

Єдиний золотий призер Олімпіади борець Жан Беленюк отримає 125 тисяч доларів. Дві спортсменки, Анастасія Савчук і Марта Фєдіна, які виграли дві бронзи, отримають по 110 тисяч доларів.

Зазначимо, що сума призових не змінилася порівняно з останніми двома Олімпійськими іграми — на літній Олімпіаді 2016 року і двох зимових Олімпіадах 2014 і 2018 року платили стільки ж призових.

Так, українським спортсменам сумарно виплатять 1,84 мільйонів доларів призових. Згідно з чинним курсом гривень, ця сума складе 49,57 мільйонів гривень.

Вчора завершилися Олімпійські ігри. Усього збірна України завоювала 19 медалей і посіла 44-е місце серед усіх країн світу.

Україна поліпшила свої досягнення порівняно з минулою Олімпіадою — в Ріо українці завоювали 11 медалей, але зуміли виграти дві золоті нагороди. Тоді Україна була представлена значніше — Україну представляли 206 спортсменів замість 158 на цьогорічних Олімпійських іграх у Токіо.

Наступні літні Олімпійські ігри пройдуть в Парижі.