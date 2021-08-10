Боксер Фьюри в шестой раз стал отцом (фото)

Известный боксер в очередной раз продолжил свой род. У него три дочери и три сына.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри вновь стал отцом. Об этом сообщил боксер в Twitter.

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Тайсон Фьюри стал отцом уже в шестой раз, жена спортсмена Пэрис родила ему дочь, которую позже назвали Афиной.

Фьюри написал, что жена и дочь прекрасно себя чувствуют и поблагодарил всех своих поклонников за поздравления и теплую поддержку. Также боксер попросил помолиться за ее здоровье.

Свой следующий бой британский спортсмен должен провести 9 октября с Деонтеем Уайлдером. Этот поединок станет для спортсменов третьим всего и вторым реваншем. Первый поединок завершился ничьей, поскольку Фьюри доминировал по ходу боя, но попадал в нокдаун в 9 и 12 раунде.

В реванше вновь доминировал Фьюри и обеспечил чистую победу в бою – в 7-м раунде угол Уайлдера выбросил полотенце на ринг и остановил бой, что принесло победу британцу техническим нокаутом. По судейским запискам британец вновь побеждал американца.

Юристы американца доказали, что Уайлдер имеет право на третий бой и он был санкционирован. Изначально бой должен был состояться еще 24 июля, но Тайсон Фьюри заболел коронавирусом и бой пришлось перенести на более поздний срок.

Бой состоится 9 октября в Лас-Вегасе.

Напомним, что Тайсон Фьюри в 2015-м году победил украинца Владимира Кличко и отобрал у него все пояса. Тогда украинец уступил Тайсону Фьюри по очкам – все трое судей отдали победу британцу. До этого поражения Владимир Кличко уступал в апреле 2004 года, когда проиграл техническим нокаутом в 5-м раунде американцу Леймону Брюстеру.