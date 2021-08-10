Боксер Ф'юрі ушосте став батьком (фото)

Відомий боксер учергове продовжив свій рід. У нього три дочки і три сини.

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі британець Тайсон Ф'юрі знову став батьком. Про це повідомив боксер у Twitter.

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Тайсон Ф'юрі став батьком вже ушосте, дружина спортсмена Періс народила йому дочку, яку пізніше назвали Афіною.

Ф'юрі написав, що дружина і дочка прекрасно себе почувають і подякував всім своїм прихильникам за привітання і теплу підтримку. Також боксер попросив помолитися за її здоров'я.

Свій наступний бій британський спортсмен повинен провести 9 жовтня з Деонтеєм Вайлдером. Цей поєдинок стане для спортсменів всього третім і другим реваншем. Перший поєдинок завершився нічиєю, оскільки Ф'юрі домінував під час бою, але потрапляв у нокдаун в 9 і 12 раунді.

У реванші знову домінував Ф'юрі і забезпечив чисту перемогу в бою — в 7-му раунді кут Вайлдера викинув рушник на ринг і зупинив бій, що принесло перемогу британцеві технічним нокаутом. За суддівськими записками британець знову перемагав американця.

Юристи американця довели, що Вайлдер має право на третій бій і він був санкціонований. Спочатку бій мав відбутися ще 24 липня, але Тайсон Ф'юрі захворів коронавірусом і бій довелося перенести на пізніший термін.

Бій відбудеться 9 жовтня у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі у 2015-му році переміг українця Володимира Кличка і відібрав у нього всі пояси. Тоді українець поступився Тайсону Ф'юрі за очками — всі троє суддів віддали перемогу британцеві. До цієї поразки Володимир Кличко поступався у квітні 2004 року, коли програв технічним нокаутом у 5-му раунді американцю Леймону Брюстеру.