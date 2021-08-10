Украинец выиграл шахматный турнир в Польше

Петр Голубка оказался лучшим на международном турнире по шахматам.

Международный шахматный фестиваль "Коперник", который проходил в польской Торуни, подходит к концу. Лучшим шахматистом группы стал украинец Петр Голубка, сообщают Nowosci.

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Любопытно, что Голубка был единственным иностранцем на турнире – все остальные представители были поляками.

Кроме украинца фаворитом турнира считался поляк Мирослав Грабарчик – оба шахматиста встретились друг с другом уже в первом туре и сыграли вничью. Больше украинец не терял очков на турнире и выиграл абсолютно все партии.

В итоге украинский шахматист набрал 8,5 очков из 9 возможных на турнире. Всего в турнире принимали участие 62 игрока разного уровня шахматной квалификации.

Второй в рейтинге турнира поляка Мирослав Грабарчик еще раз оступился, проиграв в 7-м туре, что позволило украинцу одержать единоличную победу в общем зачете турнира.

Третье место досталось поляку Радославу Блайету, он набрал 5 очков из 9.

Кто такой Петр Голубка?

Перспективный украинский шахматист уже ранее побеждал на больших турнирах. В начале прошлого года Голубка побеждал на шахматном фестивале в Кракове (Польша). Также на счету украинца победы на двух международных турнирах в Швеции.

Также Петр Голубка – чемпион Украины 2017 года. Звание международного мастера он получил в 2012 году, а гроссмейстера – в 2020.

Голубка имеет высшее образование, украинец закончил Львовский государственный университет физической культуры.

Его актуальный рейтинг ФИДЕ – 2429, а максимальный был 2509 в апреле 2018 года.

Ранее украинка Анна Музычук уступила китаянке Тань Чжунъи на Кубке мира по шахматам среди женщин.