Українець виграв шаховий турнір у Польщі

Петро Голубка став кращим на міжнародному турнірі з шахів.

Міжнародний шаховий фестиваль "Коперник", який проходив у польській Торуні, добігає кінця. Кращим шахістом групи став українець Петро Голубка, повідомляють Nowosci.

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Цікаво, що Голубка був єдиним іноземцем на турнірі — всі інші представники були поляками.

Крім українця фаворитом турніру вважався поляк Мирослав Грабарчик — обидва шахісти зустрілися один з одним уже в першому турі та зіграли внічию. Більше українець не втрачав очок на турнірі та виграв абсолютно всі партії.

Зрештою український шахіст набрав 8,5 очок із 9 можливих на турнірі. Усього в турнірі брали участь 62 гравці різного рівня шахової кваліфікації.

Другий у рейтингу турніру поляка Мирослав Грабарчик ще раз оступився, програвши у 7-му турі, що дозволило українцеві здобути одноосібну перемогу в загальному заліку турніру.

Третє місце дісталося поляку Радославу Блаєту, він набрав 5 очок із 9.

Хто такий Петро Голубка?

Перспективний український шахіст уже раніше перемагав на великих турнірах. На початку минулого року Голубка перемагав на шаховому фестивалі в Кракові (Польща). Також на рахунку українця перемоги на двох міжнародних турнірах у Швеції.

Також Петро Голубка — чемпіон України 2017 року. Звання міжнародного майстра він отримав у 2012 році, а гросмейстера — в 2020.

Голубка має вищу освіту, українець закінчив Львівський державний університет фізичної культури.

Його життєвий рейтинг ФІДЕ — 2429, а максимальний був 2509 у квітні 2018 року.

Раніше українка Анна Музичук поступилася китаянці Тань Чжун'ї на Кубку світу із шахів серед жінок.