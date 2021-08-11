Полузащитник сборной Украины перебрался в Венгрию

Бывший игрок киевского "Динамо" Евгений Макаренко подписал соглашение с МОЛ "Фехервар".

МОЛ "Фехервар" заключил двухлетний контракт с украинским полузащитником Евгением Макаренко, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

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Отмечается, что 30-летний футболист подписал с венгерской командой контракт на два года. Кроме того, цвета будапештского клуба защищает еще один украинец – крайний полузащитник Иван Петряк.

"Хотел бы поблагодарить руководство за возможность проявить себя и за то, что на меня рассчитывают в таком амбициозном клубе.

Уже начал привыкать к новой среде, но окончательно со страной и чемпионатом я познакомлюсь после того, как начну играть за клуб и поживу какое-то время в Венгрии", – заявил Макаренко.

Последние несколько сезонов опорный хавбек Макаренко принадлежал бельгийскому "Андерлехту", но не имел стабильного места в составе команды, из-за чего последний год выступал в аренде в "Кортрейке". Напомним, что с 2010 по 2017 год футболист находился в структуре киевского "Динамо".

Также Макаренко в последние несколько лет регулярно вызывался в состав национальной сборной Украины, и в том числе принял участие в поединках на чемпионате Европы.

Отметим, что в составе главного конкурента "Фехервара" – "Ференцвароша" – также выступают два украинских футболиста – нападающий Александр Зубков и полузащитник Игорь Харатин.

Известно, что в текущее трансферное окно еще несколько известных украинских игрока сменили клубную прописку. В португальскую "Бенфику" перебрался Роман Яремчук из бельгийского "Гента", полузащитник Виктор Коваленко отправился играть в аренду в "Специю" из "Аталанты", а к "Фуэнлабраде" присоединился нападающий Роман Зозуля, который ранее играл за "Альбасете".