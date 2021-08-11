Півзахисник збірної України перебрався в Угорщину

Колишній гравець київського "Динамо" Євген Макаренко підписав угоду з МОЛ "Фегервар".

МОЛ "Фегервар" уклав дворічний контракт з українським півзахисником Євгеном Макаренком, повідомляє офіційний сайт угорського клубу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зазначається, що 30-річний футболіст підписав з угорською командою контракт на два роки. Крім того, кольори будапештського клубу захищає ще один українець — крайній півзахисник Іван Петряк.

"Хотів би подякувати керівництву за можливість проявити себе і за те, що на мене розраховують в такому амбітному клубі.

Уже почав звикати до нового середовища, але остаточно з країною і чемпіонатом я познайомлюсь після того, як почну грати за клуб і поживу якийсь час в Угорщині", — заявив Макаренко.

Останні кілька сезонів опорний хавбек Макаренко належав бельгійському "Андерлехту", але не мав стабільного місця в складі команди, через що останній рік виступав в оренді в "Кортрейку". Нагадаємо, що з 2010 по 2017 рік футболіст перебував у структурі київського "Динамо".

Також Макаренко в останні кілька років регулярно викликався до складу національної збірної України, і зокрема взяв участь в поєдинках на чемпіонаті Європи.

Зазначимо, що в складі головного конкурента "Фегервара" — "Ференцвароша" — також виступають два українські футболісти — нападник Олександр Зубков і півзахисник Ігор Харатін.

Відомо, що в це трансферне вікно ще кілька відомих українських гравців змінили клубну прописку. У португальську "Бенфіку" перебрався Роман Яремчук з бельгійського "Гента", півзахисник Віктор Коваленко вирушив грати в оренду в "Спецію" з "Аталанти", а до "Фуенлабраді" приєднався нападник Роман Зозуля, який раніше грав за "Альбасете".