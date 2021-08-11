Яремчук засмутив московський "Спартак" в дебютному матчі

На честь вдалого дебюту українця офіційний твіттер "Бенфіки" тимчасово змінив свою назву

Португальська "Бенфіка" пройшла в плей-офф кваліфікації групового етапу Ліги чемпіонів, в обох матчах обігравши московський "Спартак". Після виїзної перемоги з рахунком 2:0, лісабонці змогли повторити цей самий результат в рідних стінах.

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Варто зазначити, що фінальну крапку в протистоянні поставив новачок "Бенфіки" — український нападник Роман Яремчук. Для футболіста кваліфікаційний матч став дебютним у складі "орлів" після трансферу.

Форвард почав гру з лави запасних, вийшовши на поле на 64-й хвилині, замінивши Гонсало Рамоса. На 92-й хвилині зустрічі Яремчук пробив у межах штрафного по воротах "Спартака", після чого гравець москвичів Самуель Жіго зрізав м'яч в свої ворота. Цікаво, що на честь вдалого дебюту українця офіційний твіттер "Бенфіки" навіть змінив на час свою назву — португальці підписалися Benficachuk, додавши частину прізвища українського нападника.

Нагадаємо, Роман Яремчук перейшов до складу португальців з бельгійського "Гента". У своєму останньому сезоні за команду нападник провів на полі 43 поєдинки, в яких забив 23 голи і віддав вісім результативних передач.

Цей перехід став не останнім серед українців у це трансферне вікно. В Італії "Аталанту" покинув півзахисник Віктор Коваленко, який приєднався до "Спеції" на правах оренди. Новий клуб хавбека має право викупу, а "Аталанта" — право зворотного викупу. Відомо, що Коваленко перейшов у розташування бергамаско пів року тому, але провів на полі всього чотири хвилини.

Головним же трансфером в Європі став прихід нападаючого Ліонеля Мессі в "ПСЖ". Зоряний аргентинець перейшов у розташування парижан на правах вільного агента, і за контрактом буде заробляти не менше 35 мільйонів євро на рік.