Це сталося: Мессі офіційно перейшов у "ПСЖ"

Згідно з інформацією європейських ЗМІ, аргентинець отримуватиме в новому клубі приблизно 35 млн євро на рік, з урахуванням бонусів.

"ПСЖ" оголосив про підписання аргентинського нападника Ліонеля Мессі.

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Раніше повідомлялося, що Мессі підпише c французьким клубом дворічний контракт з опцією продовження ще на сезон.

Зазначимо, що Мессі перейшов у французький клуб абсолютно безкоштовно, оскільки з липня він перебував у статусі вільного агента і вів переговори про продовження контракту з "Барселоною".

За інформацією італійського журналіста Фабріціо Романо, Мессі отримуватиме в новому клубі приблизно 35 млн євро на рік з урахуванням бонусів. Згідно з останнім контрактом у "Барселоні", 34-річний футболіст заробляв 90 мільйонів євро на рік до вирахування податків.

Сторони не змогли домовитися про новий контракт, незважаючи на те, що Мессі хотів залишитися в каталонському клубі і був готовий підписати новий контракт із гонораром вдвічі менше, ніж було до цього. Незважаючи на поступки гравця, сторони все одно не зуміли домовитися — сума договору виявилася непідйомною для каталонського клубу, який переживає велику фінансову кризу з початку пандемії.

Лідер "Барселони" Жерар Піке розкритикував за ситуацію, що склалася, каталонський клуб, він вважає, що клуб не раціонально розпоряджався коштами в останнє десятиліття, що призвело до такої ситуації.

Очікується, що Мессі виступатиме в новому клубі під 30-м номером, під яким він виступав на початку своєї кар'єри за "Барселону".

Раніше Мессі дав прощальну пресконференцію для "Барселони", на якій не зумів стримати сліз. Футболіст подякував команді за кращі роки свого життя. У складі "Барселони" Мессі провів 21 рік і 6 разів у її складі ставав кращим футболістом планети, виграючи раз у раз "Золотий м'яч".

Мессі у складі "Барселони" вигравав усі можливі турніри — чемпіонат Іспанії, Кубок і Суперкубок, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, а також клубний чемпіонат світу.