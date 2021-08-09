Скандал у "Барселоні": лідер команди розкритикував керівництво після відходу Мессі

Жерар Піке незадоволений зусиллями клубу в спробах утримати аргентинського футболіста.

Центральний захисник "Барселони" Жерар Піке пройшовся критикою по керівництву клубу за те, що їхні дії за минулі роки призвели до того, що нападник і лідер команди Ліонель Мессі був змушений покинути каталонців.

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"Управління "Барселони" працювало так собі останнім часом. За це ми страждаємо зараз. Коли такі легенди, як Мессі змушені піти — це дуже погано. Але нам потрібно рухатися далі, забути, і йти вперед. Що ми змінимо?

Ми повинні зосередитися на грі та досягати успіху на полі. Попереду багато роботи. Ми повинні виростити нових лідерів. Шкода, що далі ми повинні рухатися без Мессі", — наводить слова Піке AS.

Нагадаємо, аргентинський футболіст не зміг продовжити контракт із "Барселоною", незважаючи на обопільне бажання сторін. Каменем спотикання стали високі витрати клубу на зарплати і норми керівництва Ла Ліги.

На сьогоднішній день Мессі знаходиться в статусі вільного агента. Безліч авторитетних ЗМІ повідомляють, що наступним місцем продовження кар'єри іменитого футболіста стане французький "ПСЖ", який готовий задовольнити запити нападника щодо зарплати. Переходу сприяє те, що в паризькій команді грає багато партнерів по збірній Аргентини й ексгравців "Барселони".

Нагадаємо, Мессі дав прощальну пресконференцію, на якій заявив, що не хотів йти з "Барселони", незважаючи на те, що дуже хотів піти минулого літа через дії колишнього керівництва, і зараз був змушений це зробити виключно через зовнішні обставини. Зазначимо, що Ліонель не зміг стримати сліз і дав волю емоціям.