"Я не готовий до цього": Мессі розплакався на прощальній прес-конференції (відео)

Ліонель Мессі розраховував, що підпише новий контракт з "Барселоною". Аргентинський нападник, прощаючись з уболівальниками каталонського клубу, не підтвердив перехід до "ПСЖ".

Нападник Ліонель Мессі не втримав сліз під час прощальної прес-конференції, присвяченій завершенню його кар'єри у футбольному клубі "Барселона", повідомляє прес-служба іспанського гранда.

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Ліонель Мессі зізнався, що не готовий залишати "Барселону" після стількох проведених років в структурі клубу. Аргентинський форвард зізнався, що в минулому році думав над тим, аби залишити команду

За словами Ліонеля Мессі, він розраховував на підписання нового контракту з "Барселоною".

"Це дійсно складно для мене, після стількох років, проведених тут, фактично — всього мого життя. Я не готовий до цього. Чесно кажучи, якщо в минулому році дійсно думав над тим, аби піти з Барселони, то зараз — ні. Я до останнього був переконаний, що нам вдасться укласти новий контракт. Тепер, мені доведеться покинути колектив, але я ще повернуся сюди, так як тут мій дім", — заявив Ліонель Мессі на прес-конференції, ледь стримуючи сльози.

Як зазначив шестиразовий володар "Золотого м'яча", через 21 рік він їде з Барселони зі своїми трьома каталонсько-аргентинськими дітьми. Ліонель Мессі подякував своїм товаришам по команді, назвавши футболістів "своєю сім'єю".

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Під час прес-конференції Ліонель Мессі висловився про перспективи продовження своєї кар'єри у французькому клубі "Парі Сен-Жермен". Нападник не виключив переходу до "ПСЖ", але домовленостей з керівництвом клубу досягнуто не було.

"Перехід до "ПСЖ" можливий. На даний момент ніяких домовленостей немає. Коли вийшла заява, я отримав багато дзвінків. Є кілька зацікавлених клубів. Поки нічого вирішено, ми ведемо переговори", — додав Ліонель Мессі на прощальній прес-конференції.

Ліонель Мессі перебував у структурі каталонської "Барселони" з 2000 року: до 2003 року форвард грав у молодіжних командах, а з 2003 по 2021 рік — за основну команду гранда. За кар'єру в "Барселоні" Ліонель Мессі зіграв 778 матчів і забив 662 голи. У футболці "Барселони" Ліонель Мессі став десятикратним чемпіоном Іспанії, чотири рази вигравав "Лігу Чемпіонів", шість разів вигравав "Золотий м'яч" і піднімав над головою Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА і трофей Клубного чемпіонату світу ФІФА.

Напередодні прощальній прес-конференції президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що Ліонель Мессі перейде до "ПСЖ".

"Мессі перейде до ПСЖ. Мені б хотілося, щоб він залишився в Барселоні, але цього не буде. Я зробив все можливе для того, щоб він залишився", — заявив Лапорта, коментуючи чутки про перехід Ліонеля Мессі у французький "ПСЖ".

Раніше Фокус повідомляв, що "Барселона" оголосила про те, що Ліонель Мессі залишає клуб. Футболіст і клуб намагалися домовитися про новий контракт, але переговори завершилися невдало. Виною тому називаються якісь "фінансові та структурні перешкоди", через які "Барселона" не змогла підписати новий контракт з Ліонелем Мессі.

Також Фокус розповідав, що "Барселона" попрощалася з Мессі зворушливим відео. У своєму Instragram каталонці опублікували зворушливе відео, в якому попрощалися з легендарним футболістом Ліонелем Мессі, зазначивши його кращі моменти в кар'єрі за "блаугранас".