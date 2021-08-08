"Я не готов к этому": Месси расплакался на прощальной пресс-конференции (видео)

Лионель Месси рассчитывал, что подпишет новый контракт с "Барселоной". Аргентинский нападающий, прощаясь с болельщиками каталонского клуба, не подтвердил переход в "ПСЖ".

Нападающий Лионель Месси не сдержал слез во время прощальной пресс-конференции, посвященной его уходу из футбольного клуба "Барселона", сообщает пресс-служба испанского гранда.

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Лионель Месси признался, что не готов к уходу из "Барселоны" после стольких проведенных лет в структуре клуба. Аргентинский форвард признался, что в прошлом году думал над уходом из клуба.

По словам Лионеля Месси, он рассчитывал на подписание нового контракта с "Барселоной".

"Это действительно сложно для меня, после стольких лет, проведенных здесь, фактически — всей моей жизни. Я не готов к этому. Честно говоря, если в прошлом году действительно думал над уходом из из Барселоны, то сейчас – нет. Я до последнего был убежден, что нам удастся заключить новый контракт. Теперь, мне придется покинуть коллектив, но я еще вернусь сюда, так как тут мой дом", — заявил Лионель Месси на пресс-конференции, едва сдерживая слезы.

Как отметил шестикратный обладатель "Золотого мяча", спустя 21 год он уезжает из Барселоны со своими тремя каталоно-аргентинскими детьми. Лионель Месси поблагодарил своих товарищей по команде, назвав футболистов "своей семьей".

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Во время пресс-конференции Лионель Месси высказался о перспективах продолжения своей карьеры во французском клубе "Пари Сен-Жермен". Нападающий не исключил перехода в "ПСЖ", но договоренностей с руководством клуба достигнуто не было.

"Переход в "ПСЖ" возможен. На данный момент никаких договоренностей нет. Когда вышло заявление, я получил много звонков. Есть несколько заинтересованных клубов. Пока ничего решено, мы ведем переговоры", — добавил Лионель Месси на прощальной пресс-конференции.

Лионель Месси пребывал в структуре каталонской "Барселоны" с 2000 года: до 2003 года форвард играл в молодежных командах, а с 2003 по 2021 год — за основную команду гранда. За карьеру в "Барселоне" Лионель Месси сыграл 778 матчей и забил 662 гола. В футболке "Барселоны" Лионель Месси стал десятикратным чемпионом Испании, четыре раза выигрывал "Лигу Чемпионов", шесть раз выигрывал "Золотой мяч" и поднимал над головой Кубок Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и трофей Клубного чемпионата мира ФИФА.

Накануне прощальной пресс-конференции президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Лионель Месси перейдет в "ПСЖ".

"Месси перейдет в ПСЖ. Мне бы хотелось, чтобы он остался в Барселоне, но этого не будет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался", — заявил Лапорта, комментируя слухи о переходе Лионеля Месси во французский "ПСЖ".

Ранее Фокус сообщал, что "Барселона" объявила об уходе Лионеля Месси из клуба. Футболист и клуб пытались договориться о новом контракте, но переговоры завершились неудачно. Виной тому называются некие "финансовые и структурные препятствия", из-за которых "Барселона" не смогла подписать новый контракт с Лионелем Месси.

Также Фокус рассказывал, что "Барселона" попрощалась с Месси трогательным видео. В своем Instragram каталонцы опубликовали трогательное видео, в котором попрощались с легендарным футболистом Лионелем Месси, отметив его лучшие моменты в карьере за "блаугранас".